Elektryczne busy do Morskiego Oka jeżdżą puste, a do wozów konnych tworzą się długie kolejki.

Cena biletu na kurs z Palenicy do Włosienicy (pokrywający się trasą wozów) to 80 zł. Powrót wyceniono na 60 zł. W cenie jest bilet do TPN (11 zł normalny), jadąc bryczką za bilet do TPN trzeba zapłacić dodatkowo.