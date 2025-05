Pomysł na elektryczne busy jeżdżące do Palenicy Białczańskiej i Włosienicy padł ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To właśnie ministerstwo zorganizowało testy różnych pojazdów, a następnie wydało 3,2 mln zł na zakup czterech 19-osobowych pojazdów.

Busy początkowo miały stanowić alternatywę dla wozów konnych, które wożą turystów z parkingu w Palenicy Białczańskiej do Włosienicy, skąd to Morskiego Oka pozostaje spacer o długości 1,7 km.

Cena biletu na kurs z Palenicy do Włosienicy (pokrywający się trasą wozów) to 80 zł. Powrót wyceniono na 60 zł.

Innymi słowy, 4-osobowa rodzina chcąca dostać się elektrycznym busem z Zakopanego do Włosienicy i nim wrócić musi się liczyć w wydaniem 760 zł. Jeśli dojedzie busem spalinowym czy własnym autem na parking w Palenicy i dalej pojedzie elektrykiem, to zapłaci 560 zł.

Skąd taka absurdalna cena, skoro w tym samym czasie i dosłownie "co chwilę" z Zakopanego na parking do Palenicy Białczańskiej można się dostać busem spalinowym za 15 zł? Poza różnicą w długości trasy do pokonania pieszo (z Palenicy do Morskiego Oka trzeba przejść około 8 km) chodzi o, że podczas przejazdu elektrycznym busem pasażerowie będą słuchać informacji o przyrodzie Tatr i dziedzictwie regionu.