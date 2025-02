Najwyżej położone drogi w Polsce. Gdzie dojedziesz samochodem?

Karolina Słodkiewicz

Myślisz, że najwyżej położona droga w Polsce to ta do Morskiego Oka? Nie do końca. Choć droga wojewódzka 960 z Bukowny Tatrzańskiej do Łysej Polany jest rekordzistką wśród dróg publicznych, to istnieją jeszcze wyższe trasy, ale z pewnymi ograniczeniami. Gdzie możesz wjechać samochodem, a gdzie tylko rowerem?