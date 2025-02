Licząca 350 km droga krajowa nr 28, nazywana również trasą karpacką, biegnie przez województwo małopolskie oraz podkarpackie. To właśnie na niej znajdują się słynne na całą Polskę zawijasy. Na uznawaną za najbardziej krętą drogę możemy natrafić jadąc z Sanoka do Przemyśla. Rzeczony odcinek położony jest na przełęczy Przysłup w Górach Słonnych. Wiedzie od miejscowości Wujskie do Tyrawy Wołoskiej.