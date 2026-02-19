W skrócie Autostrada A4 w kierunku Wrocławia została całkowicie zamknięta na pięć godzin z powodu konieczności usunięcia przewróconej ciężarówki.

Dla kierowców przygotowano objazdy prowadzące przez węzły Łąka, Golnice i Krzywa.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i zalecają korzystanie z alternatywnych tras w przypadku korków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

We wtorek około godziny 7:20 na 55 km autostrady A4 w kierunku Legnicy - nieopodal węzła Krzyżowa - pojazd ciężarowy wpadł w poślizg i przewrócił się na bok. Funkcjonariusze z Bolesławca przekazywali wówczas, że pomimo tego, iż zestaw znajduje się na poboczu, akcja wyciągania pojazdu może wiązać się z poważnymi utrudnieniami.

Zamkną autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Będą wyciągać ciężarówkę

Na miejsce natychmiast wysłano pojazd ratownictwa drogowego, jednak ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz wyjątkowo skomplikowaną akcję wyciąganie pojazdu zostało przełożone na czwartek. Aby podnieść ciężarówkę z boku, ponownie ustawić ją na jezdni i odholować, niezbędne będzie całkowite zamknięcie trasy w kierunku Wrocławia. Dzięki temu holowniki będą mogły ustawić się w dogodnej pozycji i możliwie szybko usunąć uszkodzony pojazd.

Rozwiń

Policjanci z Bolesławca poinformowali, że w dniu dzisiejszym nastąpi czasowe zamknięcie autostrady A4 na odcinku 55-56 km w stronę Wrocławia, co ma związek z usuwaniem pojazdu ciężarowego po wtorkowym zdarzeniu. Zamknięcie zaplanowano w godzinach od 10.00 do 15.00, a dla kierowców przygotowano objazdy.

19 lutego zamkną A4. Na kierowców czeka objazd

Kierowcy podróżujący w stronę Wrocławia muszą przygotować się na spore utrudnienia i możliwość pojawienia się korków. Objazd rozpocznie się na węźle Łąka w kierunku Bolesławca dla osób jadących A4, natomiast dla zmotoryzowanych jadących A18 - na węźle Golnice, skąd dalej należy kierować się w stronę Bolesławca. Powrót na autostradę A4 zalecany jest na węźle Krzywa.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania oraz poleceń funkcjonariuszy będących na miejscu. W przypadku tworzenia się zatorów drogowych zaleca się korzystanie z alternatywnych tras.

Jak uniknąć stania w korkach na polskich drogach?

Wybierając się w podróż po Polsce warto poświęcić kilka chwil i sprawdzić, czy na zaplanowanej trasie nie występują utrudnienia. Najlepszym sposobem jest specjalna zakładka na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie znajdziemy informacje zarówno dotyczące miejsc, w których nastąpiła zmiana organizacji ruchu, jak i dowiemy się, jaki jest powód oraz jak długo potrwają utrudnienia.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL