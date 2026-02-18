W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała konsorcjum Mirbud i Budpol jako wykonawcę odcinka autostrady A2 od Kijowca do węzła Dobryń o wartości prawie 460 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch jezdni z rezerwą na trzeci pas, węzła Dobryń, miejsc obsługi podróżnych oraz infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo.

Oddanie nowego odcinka A2 zaplanowano na 2029 rok, a prace przygotowawcze i budowlane mają trwać 32 miesiące od podpisania umowy.

W postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie autostrady A2 między miejscowościami Kijowiec a węzłem Dobryń, najkorzystniejszą propozycję przedstawiło konsorcjum firm Mirbud i Budpol, które wyceniło realizację zadania na niemal 460 mln zł.

To właśnie ta oferta - najtańsza spośród złożonych - została uznana przez GDDKiA za najlepszą. Jeżeli do wyboru wykonawcy nie wpłyną odwołania, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do obligatoryjnej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

A2 od m. Kijowiec do węzła Dobryń - zakres prac

Projektowany odcinek A2 będzie składał się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda, z rezerwą pod przyszłą rozbudowę o trzeci pas. W miejscu planowanej inwestycji powstanie węzeł Dobryń, który zapewni połączenie z drogami lokalnymi i ułatwi obsługę ruchu regionalnego. Zaplanowano również budowę po obu stronach autostrady miejsc obsługi podróżnych - MOP‑ów Kijowiec Północ i Kijowiec Południe.

W zakres prac wchodzi także budowa obiektów inżynierskich, dróg do obsługi ruchu lokalnego, systemów odwodnienia, oświetlenia oraz urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu. Projekt uwzględnia również potrzeby pieszych i rowerzystów - przewidziano chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo‑rowerowe, które poprawią dostępność i bezpieczeństwo na obszarze inwestycji.

Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem A2?

Nowy kontrakt obejmuje nie tylko samo wykonawstwo drogi, ale także przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej. Od momentu zawarcia umowy wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację całego zadania, wliczając w to około 10 miesięcy przewidzianych na projekt. W okresie zimowym - od 16 grudnia do 15 marca - roboty budowlane zostaną zawieszone, zgodnie z przyjętymi zasadami. Jeśli wszystkie prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, kierowcy powinni móc skorzystać z wybudowanej trasy w 2029 roku.

Rozbudowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Rozbudowa autostrady A2 na wschód od Warszawy jest realizowana etapami. W ostatnim czasie oddano do użytkowania fragment trasy pomiędzy węzłami Siedlce Południe a Siedlce Wschód o długości ok. 10 km i kontynuowane są prace na kolejnych odcinkach tej ważnej trasy. Dzięki temu systematycznie poprawia się płynność i komfort podróży w kierunku Białej Podlaskiej i dalej w kierunku granicy państwa.

Równolegle toczą się także postępowania przetargowe dla kolejnych części A2, w tym większego fragmentu między Białą Podlaską a Kijowcem o długości ok. 16 km, co świadczy o dynamicznym tempie przygotowań do dalszej rozbudowy tej kluczowej arterii transportowej.

