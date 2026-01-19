W skrócie Policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach podczas ferii zimowych.

Funkcjonariusze sprawdzają stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców i przestrzeganie przepisów.

Policjanci kontrolują także autobusy przewożące dzieci oraz przypominają o zasadach bezpieczeństwa.

W 2026 roku ferie zimowe dla poszczególnych województw trwają od 19 stycznia do 1 marca. Jak co roku należy spodziewać się w tym czasie większego natężenia ruchu na drogach. Wielu dorosłych bierze w tym czasie urlop, by razem ze swoimi pociechami udać się na miejsce zimowego wypoczynku. Oprócz tego organizowane są również grupowe wyjazdy dla dzieci. Większy ruch oznacza większe ryzyko różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak przygotować się do podróży zimą?

Co ważne, tegoroczna zima wyróżnia się na tle kilku ostatnich ilością śniegu i niskimi temperaturami. Dla kierowców oznacza to bardziej wymagającą podróż: zaśnieżone trasy czy gołoledź. W związku z tym, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wspomnianych już nieprzewidzianych zdarzeń, przed wyjazdem zmotoryzowani powinni zadbać o to, by ich pojazd był odpowiednio przygotowany do drogi.

Powinniśmy oczyścić auto ze śniegu i lodu, by nie stwarzało ono zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdźmy też stan techniczny pojazdu, w tym sprawność działania układu hamulcowego i oświetlenia. Upewnijmy się ponadto, czy mamy odpowiednie ciśnienie w oponach. Skontrolujmy również poziom płynu do spryskiwaczy oraz innych płynów eksploatacyjnych. Gdy już wyjedziemy na drogi szczególnie mocno pamiętajmy o stosowaniu się do przepisów, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji podkreślają, że właśnie te kwestie będą kontrolować w czasie kontroli drogowych prowadzonych w okresie ferii.

Co sprawdzi policja w czasie kontroli?

Ponadto w całym kraju policjanci będą kontrolowali autobusy i kierowców przewożących dzieci. W tym przypadku sprawdzą oni m.in. stan techniczny pojazdów oraz ich wyposażenie, a także czas pracy kierowców, ich uprawnienia trzeźwość czy stan psychofizyczny.

Policjanci będą pełnić służbę również na głównych drogach, by zapewnić płynność ruchu na najważniejszych ciągach komunikacyjnych w naszym kraju. Patrole będą podejmować interwencję szczególnie w takich przypadkach jak nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy też niewłaściwe przewożenie dzieci.

Zasady bezpieczeństwa na drogach dla dzieci

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na ferie. Spora część będzie odpoczywać w miejscu swojego zamieszkania. Naturalnym jest również, że nie zawsze będą one pod stałą opieką dorosłych. W związku z tym należy przypomnieć swoim pociechom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Dzieci muszą mieć świadomość, że o zmroku (a ten zimą zapada szybciej) piesi są słabiej widziany przez kierowców, a droga hamowania wydłuża się na śliskiej nawierzchni. Te wszystkie kwestie trzeba brać pod uwagę, kiedy przechodzimy przez jezdnię. Warto też pamiętać o tym, by nasze dziecko miało jakiś element odblaskowy. Ponadto dorośli powinni dopilnować, by do zjazdów na sankach dzieci wybierały takie miejsca, gdzie tor jazdy nie krzyżuje się z ulicą.

