Sezon ferii zimowych rozpoczyna się 19 stycznia i potrwa aż do 1 marca. Tysiące dzieci wsiądzie do autokarów, które zawiozą je na zimowiska, obozy narciarskie i wycieczki szkolne. Zanim dziecko wyruszy w trasę, można samodzielnie zweryfikować, czy pojazd jest sprawny i ubezpieczony. Wystarczy smartfon i numer rejestracyjny, choć do kontroli kierowcy nadal przyda się patrol policji.

Jak sprawdzić autobus przed feriami? Przyda się mObywatel

Najprostszym sposobem na weryfikację autokaru jest skorzystanie z funkcji dostępnej w aplikacji mObywatel lub na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, by w kilka sekund uzyskać kluczowe informacje.

System wyświetli dane o ważności polisy OC, aktualności badania technicznego oraz termin kolejnego przeglądu. Dodatkowo można sprawdzić stan licznika odnotowany podczas ostatniej wizyty na stacji diagnostycznej oraz podstawowe parametry pojazdu, w tym liczbę miejsc.

Ta szybka weryfikacja pozwala wychwycić najbardziej oczywiste nieprawidłowości - przeterminowane ubezpieczenie lub brak aktualnego przeglądu technicznego. Jeśli którykolwiek z tych elementów budzi wątpliwości, warto zgłosić sprawę organizatorowi wyjazdu jeszcze przed planowanym odjazdem.

Kontrola policyjna autobusu - jak ją zgłosić i co sprawdzają funkcjonariusze?

Od lat sprawdzoną metodą jest zamówienie kontroli policyjnej przed wyjazdem. Aby to zrobić, należy skontaktować się z sekretariatem Wydziału Ruchu Drogowego właściwej komendy. Policjanci zalecają zgłaszanie takich kontroli z kilkudniowym wyprzedzeniem - pozwala to uniknąć kolejek i opóźnień. Sam przyjazd patrolu warto zaplanować na minimum pół godziny przed odjazdem autokaru. Kontrola jest szczegółowa i wymaga czasu.

Funkcjonariusze weryfikują znacznie więcej elementów niż aplikacja. Sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, jego uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz zapis czasu pracy. Ten ostatni element jest istotny - przemęczony kierowca stanowi zagrożenie na równi z niesprawnym pojazdem.

Co dokładnie kontroluje policja w autokarze?

Lista kontrolna obejmuje zarówno dokumentację, jak i stan techniczny pojazdu. Funkcjonariusze weryfikują sprawność układu hamulcowego i kierowniczego, stan opon, zawieszenia oraz osi. Sprawdzają również oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, widoczność z kabiny kierowcy oraz szczelność układów - szukając ewentualnych wycieków paliwa lub oleju.

Istotnym elementem kontroli jest weryfikacja wyjść awaryjnych. Drzwi i okna ewakuacyjne muszą działać prawidłowo, a mechanizm awaryjnego otwierania drzwi z zewnątrz pojazdu musi być sprawny i łatwo dostępny.

Punkty kontroli autokarów w całej Polsce - wykaz na ferie 2026

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało na sezon ferii zimowych specjalny wykaz punktów kontrolnych. W każdym województwie wyznaczono stałe miejsca, gdzie policjanci będą skupiać się na kontrolach przewożących na ferie dzieci autokarów.

Lista zawiera dokładne lokalizacje punktów wraz z numerami telefonów kontaktowych. Pod wskazanymi numerami można uzyskać informacje o możliwości przeprowadzenia doraźnej kontroli oraz umówić konkretny termin. Wykaz jest publicznie dostępny na stronie internetowej: https://policja.pl/pol/aktualnosci/271739,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-Ferie-2026.html

