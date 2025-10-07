W skrócie Stellantis opatentował innowacyjny system dokowania drona w samochodzie, umożliwiający start, lądowanie i ładowanie bezzałogowca bezpośrednio z auta.

Dron miałby pełnić funkcje użytkowe, takie jak monitorowanie otoczenia, inspekcja trudno dostępnych miejsc oraz transport drobnych przedmiotów.

Inne firmy motoryzacyjne, takie jak Rivian czy General Motors, również testują podobne rozwiązania, jednak Stellantis wyróżnia się zaawansowaniem projektu.

Kiedy w 2021 roku Jeep pokazał koncepcyjnego Wranglera, któremu towarzyszył dron unoszący się nad autem, wielu uznało to za efektowny chwyt marketingowy. Pokaz miał jedynie podkreślić przygodowy charakter i terenowego ducha marki. Dziś, cztery lata później, okazuje się, że wcale nie była to czysta fantazja - pomysł na połączenie samochodu z dronem może wkrótce stać się rzeczywistością.

Stacja dokująca dla drona w samochodzie. Istnieje patent

Dziennikarze amerykańskiego serwisu CarBuzz dotarli do patentu koncernu Stellantis, który opisuje system wbudowanej stacji dokującej dla drona w samochodzie. Zgodnie z dokumentacją, dron miałby startować bezpośrednio z pojazdu i automatycznie do niego wracać, a podczas dokowania następowałoby jego ładowanie. Co więcej - w każdej chwili użytkownicy mogliby przejąć kontrolę nad bezzałogowcem - sterować nim ręcznie za pomocą pokładowego interfejsu graficznego lub aplikacji mobilnej.

Z dokumentacji patentowej wynika, że dron miałby dokować w schowku bagażowym pojazdu. Na jednym z rysunków pokazano, że przestrzeń ta zostałaby umieszczona między siedzeniami pasażerów. Po otwarciu specjalnego panelu w dachu, dron mógłby wystartować bezpośrednio z wnętrza samochodu. Co więcej, pojazd byłby wyposażony w czujniki pogodowe i system zbierający lokalne dane meteorologiczne, które pozwalałyby ocenić warunki lotu.

Po co komuś dron w samochodzie?

Naturalnie pojawia się pytanie, po co właściwie komu dron w samochodzie? Odpowiedź na to także znajduje się w dokumentacji patentowej. Zgodnie z jej opisem urządzenie miałoby pełnić funkcje użytkowe w sytuacjach, gdy pojazd poruszałby się z niewielką prędkością lub był zaparkowany. Dron mógłby służyć do rejestrowania obrazu z powietrza, monitorowania otoczenia, zwiadu terenowego oraz inspekcji trudno dostępnych miejsc. Dodatkowo urządzenie posiadałoby możliwość transportu i odbioru drobnych przedmiotów. Przyznać trzeba, że całość brzmi interesująco.

Nie tylko Stellantis. Drony także w chińskich samochodach?

Co ciekawe, Stellantis nie jest jedyną firmą badającą możliwości integracji dronów z samochodami. Od pewnego czasu nad koncepcją dronów zwiadowczych do swoich pojazdów pracuje amerykańska marka Rivian. Także General Motors zgłosił wnioski patentowe na zastosowanie dronów w celach terenowych. Z kolei producenci chińscy zaprezentowali samochody koncepcyjne wyposażone w drony uruchamiane z przestrzeni bagażowej.

Większość z tych projektów to jednak wciąż prototypy i eksperymenty koncepcyjne. Na tym tle Stellantis wyróżnia się szczegółowością podejścia - koncern posiada dwa powiązane ze sobą patenty, które przedstawiają realne, dopracowane rozwiązania techniczne.

