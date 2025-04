Pomysł budzi kontrowersje wśród kierowców, którzy nie są przekonani co do jego skuteczności.

Ten specyficzny kształt linii ma za zadanie dezorientować kierowców, tak aby odruchowo zwolnili. Dojeżdżając do tego odcinka drogi, zmotoryzowani mogą odnieść wrażenie, że operator malowarki drogowej podczas nocnej zmiany pracował pod wpływem alkoholu, zrobił sobie nieśmieszny żart, jeżdżąc we wszystkie strony, albo że droga nagle staje się wyjątkowo kręta na bardzo krótkim odcinku. Bez względu na to co pomyślą, ten niecodzienny kształt ma wymusić na nich obniżenie prędkości.