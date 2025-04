Rowerzysta najprawdopodobniej zapoznał się z badaniem "Effects of Highway Slipstreaming on California Gas Consumption", ponieważ poruszał się w odległości około jednego metra za naczepą. Wykorzystanie tunelu aerodynamicznego pozwoliło mu osiągnąć zawrotną, ale jednocześnie bardzo ryzykowną prędkość. Wyprzedzający go Maluch jechał niespełna 80 km/h, więc można przypuszczać, że rowerzysta zbliżył się do 70 km/h.