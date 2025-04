W 2027 roku, gdy wygaśnie umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrady S.A, droga ma przejść we władanie GDDKiA i stać się darmowa dla kierowców. Rząd nie planuje podpisywania nowej umowy na eksploatację tej trasy, co otwiera drogę do zniesienia opłat dla pojazdów osobowych i motocykli - i to bez konieczności dodatkowego obciążania budżetu państwa. Nie oznacza to jednak, że dotychczasowy operator, czyli Stalexport zamierza zrezygnować z prac nad tym odcinkiem.