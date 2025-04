Kierowcy z utęsknieniem czekają na marzec 2027 roku. To wtedy wygasa umowa koncesyjna na jedyny płatny odcinek autostrady A4. Fragment trasy pomiędzy Krakowem a Katowicami od 1997 roku zarządzany jest przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska, która - delikatnie mówiąc - nie cieszy się najlepszą opinią wśród kierowców.

Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej w marcu 2027 roku, cały odcinek autostrady A4 między Krakowem a Katowicami ma zostać przekazany pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rząd nie planuje podpisywania nowej umowy na eksploatację tej trasy, co otwiera drogę do zniesienia opłat dla pojazdów osobowych i motocykli - i to bez konieczności dodatkowego obciążania budżetu państwa.