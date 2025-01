Chiński rząd, jak wiele innych, ułatwia obywatelom wymianę samochodów na nowe proponując dopłaty do zakupu auta w salonach. W przypadku rozwiązania z Państwa Środka, wsparcie uwarunkowane jest jednak koniecznością pozbycia się starszego samochodu. Co jednak istotne, nie musi on zostać zezłomowany – obywatele mają możliwość skorzystania z dopłat, o ile wykażą, że poprzednie auto sprzedali. Tamtejszy rząd podał szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia.

Dopłaty do chińskich samochodów. Ile można dostać?

Krajowa Komisja Rozwoju i Reform Chin poinformowała o przedłużeniu programu wspierania obywateli w zakupach dóbr konsumenckich na 2025 r. Sprawa dotyczy m.in. nowych samochodów. Osoby planujące wymianę auta na nowe, prosto z salonu, mają dwie możliwości – poprzednie auto mogą zezłomować lub sprzedać.

Największe dopłaty można dostać za zezłomowanie starego auta i zakup „new energy vehicle (NEV)” – czyli pojazdu całkowicie lub częściowo zasilanego energią elektryczną lub przez alternatywne źródło energii. Obejmuje to auta elektryczne, zasilane wodorem oraz hybrydy plug-in.

Złomując swój stary samochód i kupując NEV obywatel Chin może liczyć na dopłatę w wysokości 20 tys. juanów, czyli ok. 11,5 tys. zł. To najwyższa kwota, na jaką można liczyć.

Dopłatę można otrzymać również przy zakupie auta spalinowego. Złomując stary samochód obniża się cenę nowego auta o 15 tys. juanów, czyli ok. 8,5 tys. zł. Co ważne – nowe auto musi mieć silnik spalinowy o pojemności co najwyżej 2 litrów.

Dopłaty do nowego auta przy sprzedaży starego. Podano kwoty

Żeby uzyskać dopłatę, Chińczycy nie muszą jednak złomować samochodów. Mają możliwość uzyskania bonusów również w przypadku sprzedaży starszego pojazdu. Tu kwoty wsparcia są jednak niższe. W przypadku NEV mowa o 15 tys. juanów, czyli ok. 8,5 tys. zł, a w przypadku aut spalinowych – 13 tys. juanów (ok. 7,4 tys. zł). Jednak biorąc pod uwagę dodatkowo kwotę uzyskaną ze sprzedaży, może się okazać, że jest to korzystniejsze rozwiązanie.

Jakie samochody obejmuje dopłata?

W 2025 r. zmienił się zbiór pojazdów, które kwalifikują się do programu. W 2024 r. dopłaty można było uzyskać wyłącznie przy złomowaniu lub sprzedaży aut z napędami spełniającymi normę emisji China 3 lub niższe. Od tego roku mogą to być również auta z napędami China 4. Oznacza to, że będzie można uzyskać dopłatę za wymianę samochodu z napędem spalinowym, który jako nowy został zarejestrowany przed 30 czerwca 2012 roku. A jeśli ktoś zdecyduje się na wymianę samochodu klasyfikowanego jako NEV – na dopłatę będzie mógł liczyć, jeśli będzie to samochód sprzed 30 kwietnia 2018 r.

Serwis CNEVpost cytuje analityka Deutsche Banku – Wanga Bina, który jest przekonany, że ten ruch rządu pobudzi ogólną konsumpcję i wpłynie na dodatkowy rozwój pojazdów NEV. Według jego zespołu, w 2025 r. chińscy producenci sprzedadzą na świecie 30 milionów nowych samochodów, co będzie oznaczało 11 proc. wzrostu w stosunku do 2024 roku. Najwięcej zyskać mają producenci niedrogich samochodów, takich jak BYD, Geely i Leapmotor.

Warto dodać, że według ostatnich analiz, w 2025 r. sprzedaż samochodów kwalifikowanych jako NEV może przegonić sprzedaż aut z tradycyjnymi źródłami napędu – analitycy przewidują, ze NEV-y osiągną 55 proc., z czego połowę będą stanowić auta elektryczne.

W 2024 r. w Chinach z dopłat z tytułu wymiany samochodów na nowy skorzystało przeszło 6,5 miliona osób.

Dopłaty do nowych samochodów w Polsce

W Polsce na wsparcie przy zakupie nowego auta z salonu mogą liczyć wyłącznie klienci decydujący się na samochody elektryczne – to wsparcie z programu Mój Elektryk 2.0, który ma wystartować jeszcze tej wiosny. Może ono być jednak znacznie wyższe niż w Chinach i sięgnąć 30 lub 40 tys. złotych. By do kwoty 30 tys. dołożyć kolejne 10 należy zezłomować samochód z napędem spalinowym posiadany od minimum 3 lat.

