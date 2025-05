Papież Leon XIV, podobnie jak jego poprzednik, porusza się autem marki wolumenowej. Jest to jednak znacznie większy samochód od tych, którymi jeździł Franciszek.

Leon XIV, nowy papież, przedstawiany jest jako bardziej umiarkowany od swojego poprzednika, co widać choćby w wyborze stroju.

Papież Leon XIV jest biskupem Rzymu zaledwie od kilku dni, jednak za sprawą swoich słów i gestów pokazuje, w jaki sposób zamierza realizować swój pontyfikat. Przez wielu uznawany jest za bardziej umiarkowanego od Franciszka. Przejawia się to choćby w samym stroju. Tuż po wyborze pojawił się w tradycyjnym papieskim stroju chórowym, z którego jego poprzednik właściwie zrezygnował. Z drugiej jednak strony, podobnie jak Franciszek, nie nosi papieskich czerwonych butów, a zwykłe czarne.

Nowy biskup Rzymu zdaje się przejawiać również nieco inne podejście do motoryzacji. Papież Franciszek swoim pontyfikatem wyrażał zamiłowanie do skromności. Dał temu wyraz również na gruncie motoryzacji. Przez lata następca św. Piotra pokazywał się w takich samochodach jak Ford Focus, Fiat 500L czy Dacia Duster.

Wraz z wyborem na papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych kardynała Roberta Prevosta w internecie pojawiły się memy sugerujące, że nowy lokator Watykanu będzie teraz poruszał się wielkimi i paliwożernymi amerykańskimi samochodami. W rzeczywistości jednak Leon XIV, przynajmniej w pierwszych dniach swojego pontyfikatu, wpisuje się w bycie bardziej umiarkowanym. Porusza się on bowiem dość dużym samochodem, ale jednak spod znaku marki uznawanej za wolumenową.

Pojawiły się nagrania przedstawiające papieża Leona XIV, który już po kilku dniach od wyboru udał się w swoją pierwszą podróż poza Rzym - celem było sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, miejscowości oddalonej o ok. 60 km od Watykanu. Papież przyjechał tam na pokładzie Volkswagena Multivana. Co ciekawe, w odróżnieniu od swoich poprzedników, siedział z przodu, obok kierowcy.

Volkswagen Multivan - co to za auto?

Volkswagen Multivan w swoim obecnym wcieleniu zadebiutował w 2021 roku. Choć wyglądem nawiązuje do Transportera, to w rzeczywistości więcej ma wspólnego z Golfem. To za sprawą modułowej płyty podłogowej MQB, na której zbudowany został Multivan. Samochód dostępny jest w dwóch odmianach - L1 o długości 4 973 mm i L2 mierzącej 5 173 mm. Rozstaw osi jest jednak identyczny dla obu wersji i wynosi 312 cm.