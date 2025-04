Najnowszy pojazd specjalny dla papieża trafił do Watykanu w grudniu 2024 r. i już na pierwszy rzut oka widać, że kolejny papamobile również został stworzony na bazie Mercedesa klasy G. Wybór ten nie powinien nikogo dziwić, ponieważ od 45 lat głowa Kościoła Katolickiego jeździ Gelendą. Wybór napędu elektrycznego to jednak symbol potężnych zmian, jakie zachodzą w świecie motoryzacji.

Elektryczny papamobile powstał w wyniku ścisłej współpracy trzech zespołów Mercedes-Benz z Graz (Austria), Sindelfingen (Niemcy) oraz Rzymu (Włochy), a cały projekt trwał ponad rok. Pojazd stworzono z myślą o Roku Jubileuszowym, który przyciągnie do Watykany miliony pielgrzymów z całego świata. Zeroemisyjny napęd wpisuje się w wizję papieża Franciszka zawartą w encyklice "Laudato Si", gdzie podkreśla on potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Dzięki nowemu pojazdowi Papież Franciszek jest pierwszym papieżem, który podczas wystąpień publicznych będzie podróżował w pełni elektrycznym Mercedesem-Benz. Jest to szczególny zaszczyt dla naszej firmy i chciałbym podziękować Jego Świątobliwości za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Poprzez ten ,,papamobile’’, wysyłamy również wyraźne wezwanie do elektromobilności i dekarbonizacji. Mercedes-Benz oznacza nie tylko wyjątkowość i indywidualność, ale także konsekwentne tworzenie warunków dla neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla floty nowych samochodów w 2039 roku

Określenie "papamobile” pojawiło się dopiero podczas pontyfikatu Jana Pawła II, a za pierwszy specjalnie zaprojektowany pojazd uznaje się auto zbudowane na polskiej ciężarówce Star 660. W kwietniu 1979 r. do biura konstrukcyjnego trafiło wyjątkowe zamówienie - jeden pojazd stworzony tylko na potrzeby jednego człowieka. Władzom marki ze Starachowic to jednak nie przeszkadzało, ponieważ doskonale wiedzieli, że taki samochód może rozsławić firmę na cały świat. Wśród długiej listy wymagań wyróżniono dobre wygłuszenie, możliwość pomieszczenia Ojca Świętego oraz 16 osób, swobodną jazdę z prędkością około 10 km/h oraz montaż nagłośnienia, aby Jan Paweł II mógł przemawiać do zgromadzonych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.