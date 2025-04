Spadki odnotowano na giełdach w najważniejszych krajach europejskich. We Frankfurcie w pewnym momencie wartość indeksu DAX spadła o ponad 10 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia. Około południa sytuacja się poprawiła, ale spadek wciąż jest zauważalny - to ciągle 5 proc. na minusie.

Cła mają dotyczyć wszystkich produktów poza samochodami i częściami samochodowymi. Te objęte są osobnymi cłami - dodatkowe opłaty celne na auta wynoszą 25 proc. Póki co z nowych ceł nie są objęte Kanada i Meksyk, w związku z umową handlową USMCA, ale to sytuacja tymczasowa.

Na odpowiedź partnerów handlowych USA nie trzeba było długo czekać. Chiny ogłosiły, że od 10 kwietnia nałożą 34-procentowe cła na wszystkie towary amerykańskie. Ministerstwo Finansów Chin wezwało również Stany Zjednoczone do "natychmiastowego" zniesienia ceł i wezwało do negocjacji.

Problem w tym, że amerykański prezydent nie ma zamiaru negocjować. W czasie konferencji prasowej zorganizowanej na pokładzie samolotu Air Force One stwierdził, że politycy z Europy i Azji "chcą rozmawiać". Zaznaczył jednak, że "nie będzie rozmów, dopóki nie będą nam płacić dużych pieniędzy co roku". Odniósł się on również do obecnej sytuacji na giełdach. Podkreślił, że nie martwią go straty, które już doprowadziły do utraty wartości rynków akcji na całym świecie. "Nie chcę, żeby coś się zepsuło. Ale czasami trzeba wziąć lekarstwo, żeby coś naprawić" - powiedział Trump.