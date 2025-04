Nowe cła prezydent USA określił mianem "deklaracji niepodległości gospodarczej" Ameryki i "dniem wyzwolenia". Ekonomiści są jednak zdania, że to dzień, który zapoczątkuje w USA recesję.

W przypadku Unii Europejskiej będzie to 20 proc ., Chin - 34 proc., Japonii - 24 proc., Indii - 26 proc., Korei Płd. - 25 proc. Dla Chin stawka zostanie dodana do ogłoszonych wcześniej 20 proc. ceł, czyli ostatecznie będzie wynosić 54 proc.

Chińskie Ministerstwo Handlu wyraziło "stanowczy" sprzeciw. Pekin wezwał do "natychmiastowego" wycofania decyzji, grożąc podjęciem odwetów celu ochrony swoich interesów. Resort przestrzegł, że podnoszenie ceł nie rozwiąże problemów Stanów Zjednoczonych, a jedynie zaszkodzi zarówno interesom USA, jak i globalnemu rozwojowi gospodarczemu oraz stabilności łańcuchów dostaw.

Jest też reakcja Unii Europejskiej. "Kończymy pierwszy pakiet środków zaradczych w odpowiedzi na cła USA na stal, przygotujemy kolejne, by chronić nasze interesy" - oświadczyła w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, nie jest jednak jeszcze za późno, by rozwiązać problemy poprzez negocjacje.

Ceny ropy spadają, a złota rosną. To zapowiedź recesji

Na ogłoszenie ceł zareagowały ceny ropy, które na giełdzie w Nowym Jorku spadły o 2,6 proc. To znak, że inwestorzy spodziewają się spadku popytu czyli recesji. Z drugiej strony wzrosły ceny złota, które w czwartek pobiły kolejny rekord, osiagając 3160 dolarów za uncję.

Złoto jest uznawane za bezpieczną lokatę kapitału i zyskuje na wartości w okresach niepewności co do kondycji światowej gospodarki. Od początku roku cena złota wzrosła już o blisko 20 proc., co jest efektem działań podejmowanych przez Trumpa.