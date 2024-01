Cwaniak ominął korek korytarzem życia. Policjanci byli bezlitośni

Spis treści: 01 Ominął korek “korytarzem życia"

02 Chciał być cwany, a zapłacił wysoki mandat

03 Dla kogo jest “korytarz życia"?

04 Jak utworzyć “korytarz życia"?

05 Jaki mandat za utrudnianie “korytarza życia"?

Są wykroczenia, na które policjanci przymykają oko, jednak jazda korytarzem życia za pojazdem Żandarmerii Wojskowej z pewnością do nich nie należy. Takiego manewru dopuścił się 31-letni mężczyzna na autostradzie A4. Jadąc na ogonie uprzywilejowanego auta chciał zaoszczędzić kilka minut i najwidoczniej liczył, że nikt się nie zorientuje. Czy zdawał sobie sprawę, co mu za to grozi?

Ominął korek “korytarzem życia"

Kierowca dostawczaka, który w sposób nieuprawniony wykorzystał “korytarz życia" do ominięcia zatoru drogowego został zatrzymany przez funkcjonariuszy w Środzie Śląskiej. Na widok Mercedesa, pędzącego środkiem jezdni za autem Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

Reklama

Zdjęcie Korytarz życia. Jak go utworzyć, żeby nie dostać mandatu? / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Chciał być cwany, a zapłacił wysoki mandat

Mężczyzna, jak można było się spodziewać, nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Kiedy został zapytany o powód, dla którego złamał przepisy, policjanci usłyszeli “że się spieszył". Pośpiech, jak się okazało, się nie opłacił. Nie dość, że kierujący autem został przetrzymany na kontroli, to w dodatku został ukarany bardzo wysokim mandatem. Popełnione wykroczenie drogowe kosztowało go mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych i jakby tego było mało, na konto zatrzymanego trafiło też 8 punktów karnych.

Dla kogo jest “korytarz życia"?

Korytarz życia to pas utworzony umownie przez uczestników ruchu, który pozwala na swobodny przejazd pojazdów uprzywilejowanych poruszających się w korku. Tworzenie korytarza pozwala na szybsze dotarcie do miejsca wypadku karetce, straży pożarnej lub policji.

Zdjęcie Kierowca dostawczaka nie miał nic na swoje usprawiedliwienie / dolnoslaska.policja.gov / Policja

Jak utworzyć “korytarz życia"?

Gdy na drodze szybkiego ruchu doszło do wypadku, samochody jadące lewym pasem jezdni powinny zjechać jak najbardziej w lewo, na pas rozdzielający lub trawnik. Natomiast pojazdy jadące prawym pasem powinny zjechać maksymalnie w prawo, na pobocze lub trawę. Ważne jest, żeby zrobić jak najwięcej miejsca dla pojazdów służb ratunkowych.

Jaki mandat za utrudnianie “korytarza życia"?

Złamanie przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia jest zagrożone mandatem w wysokości od 500 do 2,5 tys. zł oraz 6 punktów karnych. Jeśli policja oceni, że zachowanie kierującego spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może nawet zatrzymać prawo jazdy.