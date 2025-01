Clio, które chciało być tramwajem. Rekord w jeździe autem po torach

Chociaż sytuacja była poważna i, biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe, mogła doprowadzić do groźnej kolizji, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne skomentowało ją w dość humorystyczny sposób.

Nieco mniej humorystycznie do sprawy podeszli internauci. Wśród licznych komentarzy znalazły się zarówno żartobliwe wpisy, jak i te w poważniejszym tonie. Jeden z użytkowników z niepokojem zapytał: "Kto takich kierowców w ogóle dopuszcza do egzaminu?". Inny zauważył, że podobne sytuacje w Krakowie zdarzają się często, wskazując: "Taka jazda to notoryczne zjawisko na Pawiej, przy przystanku Politechnika. Najczęściej chodzi o kierowców zagranicznych".