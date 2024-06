Chiński Skyworth z nietypową funkcją. Skontroluje twój sen

Wygląda na to, że chiński producent aut elektrycznych odkrył sekret długowieczności. Huang Hongsheng, założyciel marki samochodowej Skyworth, w swoich ostatnich wystąpieniach wygłoszonych podczas Beijing Auto Show Huang stwierdził, że jazda elektrycznym SUV-em pomogła mu wrócić do zdrowia. Jazda flagowym modelem EV6 miała bowiem wyleczyć prezesa firmy z cukrzycy i nadciśnienia oraz wzmocnić jego odporność.

Skyworth z wielkim odkryciem. Prezesa firmy wyleczyło auto elektryczne

Jak donoszą chińskie media, podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie, z ust prezesa padały bardzo śmiałe stwierdzenia dotyczące elektrycznych nowości. Huang Hongsheng głosił m.in., że “odkąd jeździ samochodami elektrycznymi Skyworth, jego wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i inne problemy przestały go męczyć". Dodał przy tym, że bardzo ceni sobie funkcję snu w EV6 i często z niej korzysta w przerwie od pracy.

Zdjęcie W promocji Skyworth K kosztuje od 169 900 zł. Później jego ceny wrócą do 199 900 zł. / materiały prasowe

Skyworth odleciał. Funkcja głębokiego snu wydłuża życie

Dowodów na lecznicze właściwości nowego SUV-a nie ma, ale producent rzeczywiście chwali się nimi w materiałach prasowych. Jedną z rozwiązań zaprezentowanych w modelu Skyworth EV6 jest “tryb aktywnego snu", za pośrednictwem którego samochód wprowadza pasażera w głęboki sen i monitoruje funkcje życiowe w trakcie drzemki w czasie rzeczywistym. Rzekomo częste korzystanie z tej technologii może wydłużyć życie człowieka do 100 lat - czytamy w materiałach na stronie producenta. Kiedy wypowiedzi założyciela obiegły sieć, marka wydała oświadczenie w którym stwierdza, że słowa prezesa zostały wyrwane z kontekstu. Nawet jeśli, informacje zawarte w broszurach pokrywają się z tym, co głosił podczas publicznych wystąpień.

Skyworth EV6, czyli Skyworth K - co to za model?

Flagowy elektryczny SUV marki Skyworth może i leczy ciężkie dolegliwości, ale na papierze to nic nadzwyczajnego. Skyworth EV6, wcześniej znany jako Skywell ET5, a dziś także jako Skyworth K, to model produkowany od 2020 roku. Auto mierzy 4720 mm długości, 1908 mm szerokości, 1696 mm wysokości, a rozstaw osi ma równe 2800 mm. Samochód zasila akumulator litowo-jonowy o pojemności 86 kWh, który zapewnia do 642 km zasięgu w cyklu WLTP.

W warunkach miejskich realny zasięg to 490 km. Przednią oś napędza silnik elektryczny o mocy 201 KM i 320 Nm momentu obrotowego, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund. Na europejskim rynku Skyworth EV6 mógłby konkurować z Volkswagenem ID.4 lub Skodą Enyaq, choć niemieckie przedstawicielstwo nie oferuje dziś jeszcze tak dużego zasięgu.

Zdjęcie Skyworth K oferuje do 642 km zasięgu w cyklu WLTP. / materiały prasowe

Skyworth wchodzi do Polski. Plany są bardzo ambitne

Chińska marka rozpoczęła już sprzedaż modelu K w Polsce. Cennik otwiera wersja “Legend", której ceny zaczynają się na tę chwilę od 169 900 zł. Później ceny mają wrócić do poziomu 199 900 zł. Tyle dziś kosztuje odmiana “Exclusive" jednak z czasem cena wzrośnie do 229 900 zł. Producent rozpocznie sprzedaż od dużej promocji, jednak nie wiemy, jak długo ona potrwa. Auto jest dostępne w kolorze granatowym (Dark Blue), białym (Moon White), czarnym (Polar Black) oraz szarym (Starry Grey). W kabinie natomiast możemy wybrać tapicerkę białą, brązową albo szarą.

W pierwszym roku obecności w Polsce marka planuje bowiem osiągnąć 5-procentowy udział w segmencie aut elektrycznych. Jednocześnie planuje ekspansję na 5 kolejnych sąsiednich krajów. Pod koniec roku model K doczeka się modernizacji, a w 2026 roku poznamy mniejszy model o nazwie Skyworth B.

Zdjęcie Skyworth chce osiągnąć 5-procentowy udział w segmencie. / materiały prasowe