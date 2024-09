Spis treści: 01 Quad uderzył w BMW na stacji. Nie skończyło się na mandacie

Quad uderzył w BMW na stacji. Nie skończyło się na mandacie

Nagranie udostępnione przez policjantów w internecie sugeruje, że 41-letni kierowca quada chciał bardzo popisać się swoimi umiejętnościami. Pokaz jednak niezbyt się udał. Mężczyzna spadł z pojazdu, a sam czterokołowiec uderzył w pozostawione przy dystrybutorze BMW.

Na miejscu wkrótce zjawili się policjanci z mławskiej grupy Speed. Ostatecznie sytuacja zakończyła się dla mężczyzny mandatem w wysokości 5 tys. zł oraz ośmioma punktami karnymi. To jednak nie wszystko. Okazało się, że quad nie był ubezpieczony. To zaś oznacza, że koszty naprawy samochodu niemieckiej marki 41-latek będzie musiał pokryć z własnych środków.

Jakie prawo jazdy na quada?

Przypomnijmy, w polskim prawie quady nazywane są czterokołowcami. Te zaś dzielą się na dwa rodzaje:

Czterokołowiec lekki - jego masa własna nie przekracza 350 kg, prędkość maksymalna jest ograniczona do 45 km/h

Czterokołowiec - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg

Od rodzaju quada zależy, jakie prawo jazdy uprawnia do kierowania nim. Do kierowania czterokołowcem lekkim wymagane jest prawo jazdy kategorii AM. Można je uzyskać od 14 roku życia, po odbyciu odpowiedniego szkolenia i zdaniu egzaminu. Uprawnienia do kierowania czterokołowcem lekkim przysługują również osobom mającym prawo jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 i D.

Jeśli natomiast chodzi o cięższe czterokołowce, wymagane jest prawo jazdy kategorii B1 lub B. Prawo jazdy kat. B1 można uzyskać w wieku 16 lat, z kolei kat. B mając 18 lat.

Czy quad musi mieć ubezpieczenie?

Biorąc pod uwagę opisaną wyżej historię, odpowiedź wydaje się jednak oczywista. Dla jasności jednak zaznaczmy - quad musi mieć ważny przegląd i ubezpieczenie OC. Z racji, że jest to pojazd mechaniczny dopuszczony do ruchu drogowego, musi spełniać wszystkie związane z tym wymogi. Quady użytkowane na drogach publicznych muszą być sprawne technicznie oraz zgodne z określonymi warunkami homologacji - czyli muszą być wyposażone w oświetlenie i tablicę rejestracyjną w widocznym miejscu.

Gdzie można jeździć quadem?

Osoby, które poruszają się quadem, muszą pamiętać o stosowaniu się do wszystkich zasad ruchu drogowego. Jazda jest możliwa wyłącznie po drogach publicznych lub odcinkach do tego wyznaczonych, strefach ruchu i zamieszkania. Zakazem jazdy objęte są natomiast takie tereny, jak leśne dukty, parki narodowe i krajobrazowe czy plaże. Ponadto kierujący quadami muszą pamiętać o zakazie wjazdu na drogi ekspresowe i autostrady. W przypadku przewożenia dziecka (do 7 kat) prędkość nie może przekraczać 40 km/h.