W skrócie We Wrocławiu doszło do awarii magistrali wodociągowej przy ul. Oławskiej, która spowodowała zalanie jezdni i tunelu w rejonie Galerii Dominikańskiej.

Z powodu awarii w całym mieście występują utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, a policja zamknęła dwa skrzyżowania.

Problemy z dostawą wody zgłaszane są w wielu częściach miasta, a MPWiK podjęło działania naprawcze, zapowiadając przywrócenie wody do godziny 12.00.

W okolicach pl. Dominikańskiego w stolicy Dolnego Śląska około godziny 10.00 doszło do awarii magistrali wodociągowej. Woda zalewa nie tylko ulicę, ale także pobliski tunel. Uszkodzona została jezdnia na szerokości wszystkich czterech pasów przy budynku OVO. Według informacji asfalt "podniósł się" nawet o około pół metra.

Awaria magistrali wodociągowej we Wrocławiu. Woda zalewa ulice i tunel

Z powodu awarii na magistrali wodociągowej nastąpiło obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, do zaniku włącznie, na terenie całego miasta. Nasze brygady są już na miejscu i będą przystępować do wyłączenia fragmentu magistrali

Według najnowszych doniesień woda dotarła już do pl. Społecznego. Wrocławscy policjanci zamknęli dla ruchu dwa skrzyżowania - przy pl. Dominikańskim oraz na skrzyżowaniu ul. Traugutta - Oławska - Podwale.

Objazdy dla komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Awaria wody

W wyniku awarii magistrali niezbędne było wprowadzenie objazdów, które obowiązują do odwołania. Linie 120 i 920 kończą i rozpoczynają trasę na przystanku Galeria Dominikańska na ulicy Oławskiej (słupek numer 10111), natomiast linie 914 i 924 w kierunku galerii od przystanku Katedra pojadą objazdem przez Most Pokoju - Purkyniego - Kraińskiego - Świętego Ducha - Piaskową - Świętej Katarzyny - Błogosławionego Czesława - pl. Dominikański.

Awaria magistrali wodociągowej we Wrocławiu. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia materiał zewnętrzny

W czasie obowiązujących utrudnień linie 120 i 920 nie będą obsługiwać przystanku Galeria Dominikańska o numerze 10119, natomiast linie 914 i 924 przystanków Urząd Wojewódzki (20304) i Poczta Polska (20302).

Zmienione trasy dotyczą również linii A w kierunku Krzyków, N do Jagodna oraz D do Giełdowej. Przez Rondo Reagana, ul. Szczytnicką, Most Pokoju, pl. Wróblewskiego, ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego pojadą autobusy 145 na Tarnogaj oraz 146 do Świeradowskiej. Linie 110, 112, 113 i 114 spod Galerii Dominikańskiej jadą przez Podwale.

Awaria magistrali wodociągowej we Wrocławiu. Mieszkańcy mają problem z wodą

Według informacji, do których dotarł portal gazetawroclawska.pl, do awarii doszło w miejscu, gdzie łączą się cztery nitki sieci wodociągowej. Z informacji nadesłanych przez czytelników wynika, że problemy z dostawą wody występują na ulicach Krzywoustego, Hallera, Zachodniej, a także w dzielnicach Wojszyce, Maślice czy Stare Miasto.

Tuż po godzinie 11 przekazano informację, że udało się zamknąć trzy z sześciu zasuw. Aby zamknąć kluczową zasuwę, pracownicy MPWiK muszą poczekać do momentu, aż w miejscu wystąpienia awarii opadnie woda. Godzinę później Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że do godziny 12.00 wszystkie posesje na terenie Wrocławia będą miały wodę.

