Zmiana przepisów dziś weszła w życie. Na drogach pojawią się nowe znaki
Dziś, czyli 19 lutego 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące znaków i tablic drogowych. Wprowadzają one porządek w istniejących regulacjach, ale też dopuszczają do stosowania nowe znaki. Na co muszą uważać kierowcy?
Spis treści:
- Nowe znaki drogowe. Wśród nich pas wielofunkcyjny
- Nowe tablice na drogach ekspresowych i autostradach
- Stare tablice drogowe na razie nie stracą mocy
14 stycznia Ministrowie Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji wydali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Na początku lutego zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany weszły w życie 19 lutego.
Nowe przepisy w dużej części mają charakter porządkowy, ich celem jest zapewnienie spójności i przejrzystości przepisów dotyczących oznakowania dróg.
Nowe znaki drogowe. Wśród nich pas wielofunkcyjny
W rozporządzeniu m.in. pojawiły się nowe definicje znaków D-23b i D-23C, czyli tablic informacyjnych o stacjach ładowania samochodów elektrycznych (w definicji dopisano ładowanie samochodów hybrydowych).
Całkowitą nowością jest znak F-23, który oznacza pas wielofunkcyjny. Takie rozwiązanie już jest spotykane na polskich drogach, ale nie miało wcześniej określonego oznakowania.
Chodzi o odcinek drogi, na którym w środkowej części wytyczono rzeczony pas wielofunkcyjny, który jest przeznaczony dla pojazdów skręcających z drogi głównej lub wjeżdżających na nią z drogi podporządkowanej, posesji czy parkingu.
Pas wielofunkcyjny jest wyznaczany wyłącznie w terenie zabudowanym i w miejscu, gdzie jest wyznaczony nie będzie można wyprzedzać.
Nowością jest również wprowadzenie do przepisów znaku F-24 "Zły kierunek". Takie tablice informacyjne od pewnego czasu są stosowane przez GDDKiA i mają zapobiegać wjazdom pod prąd na drogi ekspresowe i autostrady, teraz ich stosowanie będzie już zalegalizowane i uregulowane przepisami.
Nowe tablice na drogach ekspresowych i autostradach
Ponadto pojawiły się nowe definicje drogowskazów stosowanych na autostradach i drogach ekspresowych.
Stare tablice drogowe na razie nie stracą mocy
Ustawodawca zadbał o to, by nie powstała luka prawna i by znaki, które już stoją przy drogach, ale nie są ujęte w nowym rozporządzeniu, nie straciły nagle ważności.
W przepisach zapisane, że znaki znaki już istniejące zachowają swoje znaczenie, przy czym trzeba będzie je wymienić maksymalnie w ciągu 10 lat.