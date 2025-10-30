W skrócie Polacy coraz chętniej decydują się na długoterminowy wynajem samochodu, choć wciąż pojawiają się obawy dotyczące wysokich opłat, ukrytych kosztów czy skomplikowanych umów.

Młodzi kierowcy najczęściej boją się zniszczenia cudzego auta, zaś seniorzy niejasnych zapisów i ograniczeń w regulaminach.

Kluczowym argumentem za wynajmem długoterminowym jest atrakcyjna cena, przejrzysta oferta oraz brak konieczności jednorazowego wydatku.

Coraz częściej i śmielej wypożyczamy samochody nie tylko w kontekście wakacyjnych wyjazdów, ale przede wszystkim w ramach najmu długoterminowego. Chociaż forma ta staje się coraz bardziej popularna, to nadal nie brakuje różnorodnych obaw.

Bardzo często wchodzimy w czasowe posiadanie drogiego modelu, a strach wzbudza nie tylko możliwość jego uszkodzenia - z własnej winy lub przez innego uczestnika ruchu - i pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej, ale również problematyczne zapisy w umowach czy podejrzanie wysoka kaucja. Jednak już co dziesiąty Polak wynajmuje samochód długoterminowo.

Seniorzy boją się zapisów w umowie, a młodzi zniszczenia aut. To najczęstsze obawy przed wynajmem samochodu

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy wypożyczającej samochody Sixt Polska wynika, że aż 54 proc. Polaków ma obawy przed zbyt wysoką ratą wynajmu, 37 proc. boi się ukrytych kosztów, a kolejne 37 proc. jest niepewnych co do zwrotu kaucji zabezpieczających.

Z kolei dla 30 proc. największą przeszkodą jest strach przed odpowiedzialnością za cudze mienie oraz możliwością jego uszkodzenia.

Wśród młodych kierowców do 24. roku życia dominują obawy dotyczące - co zaskakujące wskazało tak 36 proc. z nich - konieczności dbania o cudzy pojazd i ewentualnych zniszczeń. Natomiast zdaniem 29 proc. seniorów największy stres wzbudza zagmatwany regulamin oraz wynikające z niego ograniczenia, takie jak chociażby limit przebiegu.

Cena czyni cuda. Dlaczego Polacy decydują się na długoterminowy wynajem samochodu?

Ponad połowa, bo 51 proc. badanych twierdzi, że to właśnie konkurencyjna cena byłaby powodem, dla którego zgodziliby się na usługę najmu długoterminowego. Z kolei 27 proc. wskazuje, że przekonuje ich "kompleksowa oferta", czyli ubezpieczenie OC, AC i NNW, auto zastępcze, serwis oraz wymiana opon, które wliczone są w cenę najmu.

Dla 21 proc. kluczowa jest możliwość skonfigurowania usługi do własnych potrzeb, a 20 proc. ankietowanych zachęca bliskość firm zajmujących się wypożyczaniem aut oraz ograniczona liczba formalności.

Polacy wolą raty. Brak jednorazowego kosztu zakupu zachęca do najmu długoterminowego

Zgodnie z wynikami badań Polacy najchętniej wybraliby samochód ze średniej półki cenowej - 26 proc. twierdzi, że byłoby skłonnych do płacenia miesięcznej raty w wysokości od 1501 do 2000 zł, kolejne 24 proc. od 1001 do 1500 zł, a dla 17 proc. badanych rata nie mogłaby przekroczyć 1000 zł.

Droższe modele stanowią niewielką część rynku - na najem długoterminowy za miesięczną kwotę od 2001 do 3000 zł zdecydowałoby się jedynie 13 proc., a tylko 4 proc. byłoby skłonnych płacić od 3001 do 4000 zł.

Autorzy badania zapytali również o długość najmu - 36 proc. rozważałoby wynajem samochodu na okres od jednego do sześciu miesięcy, 21 proc. wybrałoby okres od 7 do 12 miesięcy, a 18 proc. najem trwający od 1 do 2 lat. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu online na grupie 1010 Polaków, wyłącznie kierowców.

