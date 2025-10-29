W skrócie Rumunia, Polska i Węgry to kraje, w których nauka jazdy okazuje się najbardziej stresująca ze względu na niską jakość dróg, wysoki wskaźnik śmiertelności i duże natężenie ruchu.

Najłatwiej uczyć się prowadzić samochód w Singapurze, Szwecji, Holandii i Danii, gdzie panują dobre warunki drogowe oraz niska śmiertelność w wypadkach.

Badanie amerykańskiej firmy Zutobi analizowało cztery kluczowe kryteria: korki, śmiertelność w wypadkach, liczbę pojazdów oraz jakość infrastruktury.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nauka prowadzenia samochodu w każdym kraju wygląda inaczej. Jej trudność zależy od takich czynników jak bezpieczeństwo na drogach, natężenie ruchu oraz koszty związane z paliwem i utrzymaniem auta. Warto więc zadać pytanie - gdzie opanowanie sztuki prowadzenia samochodu jest stosunkowo łatwe, a w których państwach wymaga dużo cierpliwości i praktycznych umiejętności?

Temat ten poruszyła jakiś czas temu amerykańska firma Zutobi, oferująca kursy nauki. Analitycy firmy przeanalizowali różne czynniki w wielu państwach, aby sprawdzić, gdzie kursanci doświadczają największego stresu i gdzie mają większe szanse na zdanie egzaminu. Każdy kraj został oceniony według czterech kryteriów: korków, śmiertelności w wypadkach drogowych, liczby zarejestrowanych pojazdów oraz jakości dróg. Każdemu z tych czynników przyznano znormalizowaną ocenę w skali do 10, a następnie obliczono średnią ze wszystkich czterech wyników.

Nauka jazdy różni się w poszczególnych krajach, zarówno pod względem egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego. Adam Staskiewicz East News

Najbardziej stresujące kraje dla uczących się jazdy

Okazuje się, że najbardziej stresującym krajem dla osób uczących się jazdy jest Rumunia, która w analizie uzyskała zaledwie 2,38 na 10 punktów. Twórcy raportu podkreślają, że kraj boryka się z poważnymi problemami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych wynosi tam 9,6 na 100 tys. mieszkańców. Dodatkowo jakość infrastruktury drogowej jest wyjątkowo niska i wynosi zaledwie 2,96, a natężenie ruchu osiąga 48 proc., co sprawia, że środowisko dla kursantów jest wyjątkowo stresujące. Wszystkie te czynniki znacząco utrudniają naukę jazdy w Rumunii.

Tuż za Rumunią niechlubne drugie miejsce zajmuje Polska, która w analizie uzyskała wynik 2,50 na 10. Zdaniem autorów raportu, nasz kraj charakteryzuje się umiarkowaną liczbą pojazdów na drogach - około 67 tys. na 100 tys. mieszkańców. Polska zmaga się jednak z problemami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach wynoszącym 6,5 na 100 tys. mieszkańców. Dodatkowo jakość dróg w Polsce oceniono na 4,14, a poziom korków wynoszący 36,67 proc. dodatkowo utrudnia codzienną jazdę.

Na trzecim miejscu w analizie amerykańskich ekspertów znalazły się Węgry, które uzyskały ocenę 2,86 na 10. Na niski wynik wpływa m.in. stosunkowo niska jakość infrastruktury drogowej, oceniona na 3,89. Dodatkowo wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych wynosi 7,4 na 100 tys. mieszkańców, a natężenie ruchu drogowego jest wysokie i sięga 46 proc. Wszystko to sprawia, że nauka jazdy w tym kraju jest wyjątkowo wymagającym doświadczeniem.

Kolejne są Czechy, które uzyskały ocenę ogólną 2,92 na 10 punktów. Następnie w rankingu znajdują się Bułgaria z wynikiem 2,98 na 10 punktów oraz Łotwa, która również osiągnęła 2,98 na 10 punktów. Kolejne miejsce zajmuje Meksyk z oceną 3,16 na 10 punktów, a zaraz po nim Litwa z wynikiem 3,27 na 10 punktów. Na przedostatniej pozycji w pierwszej dziesiątce uplasowały się Filipiny, które uzyskały ocenę 3,33 na 10 punktów, natomiast zamyka ją Nowa Zelandia z wynikiem 3,45 na 10 punktów.

Najlepsze kraje dla początkujących kierowców

Na drugim końcu rankingu znajdują się kraje, w których proces nauki jazdy jest najbardziej przyjazny dla kursantów. Liderem w tym zestawieniu jest Singapur, który uzyskał wynik 8,87 na 10 punktów. Poza umiarkowanym natężeniem ruchu drogowego na poziomie 29 proc., kraj ten wyróżnia się wysoką jakością infrastruktury drogowej oraz najniższym wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych spośród wszystkich analizowanych państw - zaledwie 1,9 na 100 tys. osób.

Tuż za Singapurem sklasyfikowana została Szwecja, która uzyskała wynik 8,28 na 10 punktów. Niski poziom korków na drogach (22 proc.), niski wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych oraz dobra jakość dróg sprawiają, że Szwecja oferuje doskonałe warunki dla osób uczących się jazdy.

Trzecie miejsce wspólnie zajęły Holandia i Dania, z oceną 7,56 na 10 punktów. Oba kraje charakteryzują się dobrą infrastrukturą drogową, niskim wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach oraz łatwym do opanowania poziomem korków, co czyni naukę jazdy mniej stresującą.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL