W skrócie Od listopada wzrosną opłaty za egzamin na prawo jazdy w dwóch województwach – na Śląsku i w Lubuskiem.

Podwyżki te wynikają ze wzrostu kosztów utrzymania, mediów i wynagrodzeń w WORD.

Nie ma jednolitych cen w całym kraju, co powoduje zjawisko turystyki egzaminacyjnej.

W dwóch województwach szykują się podwyżki cen za państwowy egzamin na prawo jazdy - na Śląsku kursanci za test teoretyczny zapłacą o 2 zł więcej - 57 zamiast 55 zł. Z kolei praktyka - w zależności od kategorii - będzie kosztować 230 zamiast 222 zł lub 288 zamiast 278 zł. Decyzję sejmiku poparło 22 radnych, 15 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Poprzednia podwyżka miała miejsce w ubiegłym roku.

Drugim województwem, w którym stawki wzrosły od 27 września, jest lubuskie. Podwyżki są niemal na identycznym poziomie, a w uzasadnieniu uchwały radni wskazali, że wynikają one ze wzrostu kosztów energii, ubezpieczeń, lokalnych podatków i obsługi systemów IT. Co więcej, poprzednie stawki nie pokrywały rzeczywistych kosztów egzaminu, a WORD-y wyceniły test teoretyczny na 56,95 zł, natomiast do każdego egzaminu praktycznego dopłacały od 8 do 10 zł.

Kolejne województwa pójdą śladem śląskiego i lubuskiego. Egzamin państwowy na prawo jazdy będzie droższy

Wprowadzenie wyższych stawek w dwóch województwach może sprawić, że podwyżki zastosują również pozostałe regiony. Radna PiS i rzeczniczka WORD w Lublinie Renata Bielecka stwierdziła, że zmiany w cenniku egzaminu państwowego na prawo jazdy są symboliczne i odzwierciedlają inflację. Ponadto uzyskane wpływy mają pozwolić "rozwijać zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Podwyżki cen za egzamin na prawo jazdy - choć symboliczne - zaczynają pojawiać się coraz częściej. Sejmiki chętnie korzystają z możliwości ustalania cennika, aby dostosować stawki do rosnących kosztów operacyjnych w sektorze transportu.

Ile kosztuje państwowy egzamin na prawo jazdy?

Warto zaznaczyć, że od 2023 r. o wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy decydują sejmiki województwa. Brak jednolitej kwoty dla całego kraju oznacza, że ceny mogą się różnić w zależności od województwa, co w skrajnych przypadkach prowadzi do tzw. turystyki egzaminacyjnej. To zjawisko, w którym kursanci jeżdżą po Polsce w poszukiwaniu ośrodka, gdzie cena jest niższa lub łatwiej uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Najlepszym tego potwierdzeniem jest chociażby ubiegłoroczny raport NIK-u, według którego aż 4 tysiące adeptów z Warszawy przystąpiło do egzaminu w oddalonej o 150 km Łomży.

W większości województw za egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B należy zapłacić 55 zł, jednak w niektórych regionach kwota ta może być wyższa. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim od 21 lutego bieżącego roku opłata wynosi 57 zł, a od 7 marca taką samą kwotę zapłacimy za teorię w kujawsko-pomorskim.

Z kolei część praktyczna wiąże się z kosztem 222 zł, jednak nie brakuje województw, gdzie cena jest wyższa. 230 zł zapłacą adepci z Warmii i Mazur, a 229 zł kursanci z Lubuskiego. Zdecydowanie najtaniej, bo 200 zł, kosztuje część praktyczna w Krakowie.

