Spis treści: Hybryda zimą - dlaczego nagle pali więcej niż latem? Wstępne ogrzewanie kabiny to funkcja, która robi ogromną różnicę Jak jeździć hybrydą zimą, żeby komputer nie straszył spalaniem?

Hybryda zimą - dlaczego nagle pali więcej niż latem?

Na papierze wszystko wygląda pięknie - spory akumulator, tryb EV, niskie zużycie paliwa na krótkich trasach. Jednak bateria w niskiej temperaturze ma mniejszą sprawność, wolniej się nagrzewa, a sterownik dla bezpieczeństwa ogranicza jej możliwości. Efekt? Samochód znacznie częściej przełącza się na silnik spalinowy, nawet przy delikatnym przyspieszaniu.

Do tego dochodzi ogrzewanie kabiny. W klasycznym aucie ciepło bierze się samo z rozgrzanego silnika. W hybrydzie, zwłaszcza plug-in, układ grzewczy często korzysta przede wszystkim z energii elektrycznej. Podkręcamy temperaturę, włączamy podgrzewanie szyb, dmuchawa działa na maksimum - i nagle z zasięgu elektrycznego znika kilkanaście kilometrów, zanim w ogóle wyjedziemy.

Zimno nie służy też tradycyjnemu paliwu. Gęstsza benzyna lubi się gorzej rozpływać w kolektorze, silnik dłużej pracuje na wzbogaconej mieszance, a hybryda - która i tak uruchamia silnik rzadziej - ma więcej kłopotów z szybkim dogrzaniem wszystkiego do odpowiedniej temperatury. To dlatego na przejechanie tego samego odcinku w styczniu możemy potrzebować więcej niż w lipcu.

Wstępne ogrzewanie kabiny to funkcja, która robi ogromną różnicę

To właśnie tutaj wchodzi do gry funkcja, o której wielu kierowców hybryd zapomina, choć ma ją pod ręką w menu auta lub w aplikacji. Chodzi o wstępne ogrzewanie wnętrza podczas ładowania. Zwykle wyposażone są w nią auta elektryczne lub hybrydy typu plug-in, rzadziej można spotkać ją w klasycznych hybrydach.

Zamiast wsiadać do zamarzniętego samochodu i uruchamiać ogrzewanie, ustawiamy w aplikacji godzinę wyjazdu albo po prostu włączamy podgrzewanie, gdy auto nadal jest podpięte do gniazdka. Energia potrzebna na rozgrzanie wnętrza, szyb i elementów instalacji grzewczej pochodzi wtedy z sieci, a nie z baterii.

W praktyce oznacza to kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, nie marnujemy cennego zasięgu elektrycznego na odmrażanie samochodu - od razu też wsiadamy do ciepłej kabiny, a akumulator zgromadzoną w nim energię przeznacza na zasilanie układu napędowego, a nie ogrzewanie szyb czy foteli. Po drugie, silnik spalinowy nie musi tak często włączać się tylko po to, by dogrzać kabinę, więc zużycie paliwa spada. Po trzecie, cała instalacja - od baterii po płyn chłodniczy - startuje z wyższej temperatury, co poprawia sprawność układu już od pierwszych kilometrów.

Jak jeździć hybrydą zimą, żeby komputer nie straszył spalaniem?

Zimą zdecydowanie warto zaprzyjaźnić się z ustawieniem eco - auto po jego włączeniu łagodniej reaguje na gaz, częściej trzyma się trybu elektrycznego i rzadziej rozkręca silnik spalinowy na wysokie obroty.

Do tego dochodzi sposób korzystania z ogrzewania. Zamiast ustawiać 24 stopnie w układzie klimatyzacji, lepiej wybrać umiarkowaną temperaturę i wspomóc się innymi źródłami ciepła - podgrzewanymi fotelami czy kierownicą. To zdecydowanie mniej obciąża akumulator trakcyjny, a komfort i tak zostaje na wysokim poziomie.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL