Spis treści: Świąteczne ceny paliw u Skolima - tak tanio nie ma nigdzie Tanie paliwo na stacji Skolima - skąd taka polityka cenowa? Różowa stacja w Czeremsze - odnowiony obiekt i pełne obłożenie Jak długo paliwo u Skolima pozostanie tak tanie?

Świąteczne ceny paliw u Skolima - tak tanio nie ma nigdzie

11 grudnia Skolim ogłosił kolejną aktualizację cen paliw na swojej stacji. Benzyna 95 potaniała z 5,19 zł do 5,17 zł za litr. Ceny oleju napędowego spadły z 5,69 zł do 5,39 zł za litr, natomiast ceny autogazu ustalono na 2,39 zł. Różnica względem średnich cen rynkowych pozostaje wyraźna.

Obecnie wg danych epetrol.pl benzyna 95 w Polsce kosztuje od 5,77 do 5,89 zł za litr, olej napędowy 6,13-6,25 zł, a benzyna 98 od 6,56 do 6,68 zł. Na tym tle benzyna u Skolima jest tańsza o około 13 proc., a diesel o niemal 15 proc. względem średnich krajowych wartości podawanych na początku grudnia.

Tanie paliwo na stacji Skolima - skąd taka polityka cenowa?

Stacja w Czeremsze kolejny raz przyciąga uwagę kierowców, utrzymując ceny wyraźnie poniżej poziomów spotykanych w całym kraju. Przy obecnych realiach rynku tak niskie kwoty zwykle oznaczają minimalną marżę detaliczną, sięgającą zaledwie kilku groszy na litrze.

Jest to typowe dla punktów, które chcą zbudować silny ruch i rozpoznawalność, zwłaszcza jeśli lokalizacja przyciąga zarówno kierowców miejscowych, jak i tranzytowych. Skolim nie ujawnia, z jakiego źródła pochodzi paliwo, co dla części kierowców pozostaje istotną informacją przy ocenie jakości. Mimo to zainteresowanie stacją od momentu otwarcia utrzymuje się na wysokim poziomie, a kolejne obniżki tylko zwiększają natężenie ruchu.

Różowa stacja w Czeremsze - odnowiony obiekt i pełne obłożenie

Po modernizacji stacja zyskała charakterystyczny wygląd. Mocne oświetlenie LED, intensywna różowa kolorystyka i odnowiona konstrukcja sprawiają, że obiekt wyróżnia się już z daleka.

Na miejscu kierowcy mogą kupić podstawowe produkty, przekąski, kawę czy gadżety związane z marką Skolima. W ostatnich tygodniach stacja stała się miejscem, o którym regularnie dyskutują internauci, a każda zmiana cen natychmiast odbija się w mediach społecznościowych.

Jak długo paliwo u Skolima pozostanie tak tanie?

To pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. W branży paliwowej tak niskie ceny zwykle pojawiają się w ramach działań promocyjnych lub jako element budowania marki przed możliwą ekspansją.

Skolim wcześniej sugerował, że nie wyklucza otwarcia kolejnych lokalizacji, choć nie potwierdził tego oficjalnie. Wiele wskazuje więc na to, że obecna polityka cenowa może być formą strategii marketingowej, wykorzystującej duże zainteresowanie kierowców i natłok przedświątecznych podróży.

