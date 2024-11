Będzie kolejna ze 100 obwodnic. Dziś można je policzyć na palcach

Chociaż program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został ogłoszony 8 lutego 2020 roku, dotychczas kierowcom udostępniono zaledwie cztery nowe obwodnice. Pierwszą była oddana w sierpniu 2022 r. niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. W październiku tego samego roku udostępniono liczącą 8,5 km obwodnicę Brzezia poprowadzoną w ciągu DK25. Na kolejne obwodnice z programu trzeba było czekać do 2024 roku. W połowie czerwca udostępniono obwodnicę Grzymiszewa (DK72), a pod koniec sierpnia trzykilometrową obwodnicę Strykowa (DK32).

Wkrótce kolejna obwodnica z programu #100obwodnic

Do powyższych wkrótce ma szanse dołączyć obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 62. To właśnie w jej sprawie GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Pozytywne rozpatrzenie pisma przez burmistrza Kruszwicy otworzy drogę do opracowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Jako preferowany wskazano wariant nr 1 o długości 9,6 km, który ominie miasto od północy i wschodu.

Zdjęcie Program budowy 100 obwodnic wygląda ambitnie. Z realizacją jest nieco gorzej / GDDKiA

Jak wskazują drogowcy - budowa obwodnicy w ciągu DK62 nie tylko ułatwi przejazd kierowcom, ale też pozytywnie wpłynie na warunki życia mieszkańców okolicznych miejscowości. Dotychczas cały ruch samochodowy, a także ruch tranzytowy przebiegał przez teren miasta o luźnej i zwartej zabudowie. Jednocześnie w obrębie miejscowości znajdują się zakłady przemysłowe generujące znaczny ruch pojazdów ciężarowych. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego, rynek będzie mógł odgrywać funkcję społeczną jako centralny punkt miasta, co przyczyni się do komfortu i bezpieczeństwa.

Wykonawcą dokumentacji jest konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. oraz TRAKT Sp. z o.o., a wartość umowy to 1,9 mln zł. Będzie to droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu i szerokości pasa wynoszącej 3,5 m. Po uzyskaniu DŚU ogłosimy przetarg na projekt i budowę.

Kiedy kolejne obwodnice w woj. kujawsko-pomorskim?

W ramach rządowego programu, w woj. kujawsko-pomorskim powstanie łącznie sześć nowych obwodnic. Oprócz obwodnicy Kruszwicy, kierowcy będą mogli skorzystać także z obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej (DK25), Kowalewa Pomorskiego (DK15), Brześcia Kujawskiego (DK62), Lipna (DK67) oraz Strzelna (DK15/25). Wnioski o DŚU rozpatrywane są już dla obwodnic Kowalewa Pomorskiego, Nowej Wsi Wielkiej i Brześcia Kujawskiego.