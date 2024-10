Obecnie w realizacji, co oznacza, że rozpoczęto już prace budowlane, znajduje się 101 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznej długości 1443,4 km i wartości blisko 60 mld zł.



Na tym etapie znajdują się również 22 inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 176,2 km i wartości ok. 3,2 mld zł informuje GDDKiA

Nowe drogi już służą kierowcom. 76 km na koniec wakacji

W sumie drogowcy budują dziś odcinki o łącznej długości blisko 1620 km. Tylko do końca wakacji kierowcom udostępniono do użytku 76 km nowych dróg, w tym wyczekiwany odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra, z dwoma dwunawowymi tunelami o długości 2,3 km każdy. Był to ostatni fragment trasy S3 w województwie dolnośląskim. Łącznie ze zrealizowanymi już odcinkami od Troszyna w woj. zachodniopomorskim, przez woj. lubuskie aż do Lubawki na Dolnym Śląsku, kierowcy mają teraz do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3.

Kierowcy z województwa wielkopolskiego zyskali w tym roku ponad 3-kilometorwą obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. To już druga obwodnica w Wielkopolsce zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Z końcem sierpnia w województwie małopolskim uruchomiono 5-kilometrowhy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami. Długo wyczekiwany fragment połączył funkcjonujące już odcinki (Moczydło - Miechów i Szczepanowice - Widoma). W efekcie, na północ od Krakowa, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej S7 do Warszawy.



Zdjęcie Na czerwono zaznaczono odcinki dróg będące obecnie w realizacji / GDDKiA

A skoro już mowa o Warszawie, nie sposób pominąć nowego fragmentu A2 na wschód od stolicy. Z końcem sierpnia GDDKiA udostępniła zmotoryzowanym 8,5 km autostrady A2, od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki. Fragment nie tylko rozładował tworzące się w Kałuszynie korki, ale też połączył w jedną całość autostradę A2, która w efekcie liczy już ponad 500 km długości.



Budowa dróg to nie tylko ciężki sprzęt. Ruszyły nowe przetargi

Rozpoczęcie prac budowlanych to ostatni etap wieloletniego cyklu przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Wcześniej sporządzić trzeba setki analiz, dokumentów i projektów. Dopięcie dokumentacji skutkuje ogłoszeniem przetargu na realizację konkretnej inwestycji, czyli wyłonienie wykonawcy, który - fizycznie - budować będzie dany odcinek. Tylko w ostatnich tygodniach GDDKiA ogłosiła kilkanaście takich postępowań, jak np. przetarg na budowę obwodnicy Jasła (podkarpacie) i Kroczyc (śląskie) czy realizację 30 kilometrów drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno w woj. wielkopolskim.

Nie sposób też pominąć historycznego momentu dla stworzenia Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). 30 września GDDKiA złożyło wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 48,9 km. Dotyczy on również tunelu pod Odrą o długości 5 km, który - po wybudowaniu - będzie najdłuższym takim obiektem w Polsce.