Program budowy 100 obwodnic. Ile jest gotowych?

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został ogłoszony 8 lutego 2020 roku. "Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach" - stwierdził wtedy ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zgodnie z założeniami programu większość obwodnic, które powstaną, będzie drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). W większości będą one miały przekrój jednojezdniowy. Łącznie obwodnice mają liczyć ponad 800 km.

Póki co ze 100 dostępne dla kierowców są tylko cztery obwodnice. Pierwszą była oddana w sierpniu 2022 r. niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. W październiku tego samego roku udostępniono liczącą 8,5 km obwodnicę Brzezia poprowadzoną w ciągu DK25. Na kolejne obwodnice z programu trzeba było czekać do 2024 roku. W połowie czerwca udostępniono obwodnicę Grzymiszewa (DK72), a pod koniec sierpnia trzykilometrową obwodnicę Strykowa (DK32).

Zdjęcie Dotychczas kierowcom udostępniono tylko cztery obwodnice zbudowane w ramach rządowego programu. / GDDKiA

Te obwodnice nie są jeszcze gotowe. Kiedy będą?

W realizacji znajduje się obecnie 21 obwodnic o długości blisko 167,1 km. Inwestycje kosztować będą ok. 3,2 mld zł. Chodzi o następujące trasy:

województwo lubelskie

obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odcinku Janów Lubelski - Frampol (długość obwodnicy to 2,7 km, wraz z przebudową DK74 będzie to łącznie 12 km, wartość ok. 190,4 mln zł, trasa ma być oddana do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

obwodnica Gorajca w ciągu DK74 (6,7 km, ok. 119 mln zł, planowane oddanie do ruchu ma nastąpić w drugim kwartale 2027 r.)

województwo lubuskie

obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (7,3 km, ok. 78 mln zł, oddanie do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km, ok. 305 mln zł, udostępnienie trasy kierowcom planowane jest na czwarty kwartał 2027 roku)

województwo mazowieckie

obwodnica Lipska w ciągu DK79 (6,4 km, ok. 110 mln zł, kierowcy mają pojechać nią w drugim kwartale 2025 r.)

obwodnica Pułtuska w ciągu DK61 (19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

województwo podkarpackie

drugi etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (3 km, ok. 152 mln zł, udostępnienie drogi kierowcom ma nastąpić w drugim kwartale 2028 roku)

województwo podlaskie

obwodnica Suchowoli w ciągu DK8 (15,1 km, ok. 249,1 mln zł, oddanie do ruchu jest planowane na drugi kwartał 2025 r.)

obwodnica Sztabina w ciągu DK8 (4,2 km, ok. 134,8 mln zł, trasa ma być oddana do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

obwodnica Białobrzegów w ciągu DK8 (3,4 km, ok. 182 mln zł, planowo trasa zostanie udostępniona w trzecim kwartale 2028 r.)

województwo świętokrzyskie



obwodnica Wąchocka w ciągu DK42 (11,7 km, ok. 283,7 mln zł, oddanie do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

województwo warmińsko-mazurskie

obwodnica Gąsek w ciągu DK65 (3,2 km, ok. 77 mln zł, droga zostanie udostępniona kierowcom w trzecim kwartale 2027 roku)

województwo wielkopolskie

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (5,9 km, ok. 76,2 mln zł, oddanie do ruchu planowane jest w czwartym kwartale 2025 r.)

obwodnica Gostynia w ciągu DK12 (17,3 km, ok. 246,8 mln zł, kierowcy mają skorzystać z tej drogi w trzecim kwartale 2025 r.)

obwodnica Żodynia w ciągu DK32 (3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie do ruchu w drugim kwartale 2025 r.)

województwo zachodniopomorskie

obwodnica Gryfina w ciągu DK31 (5,5 km, ok. 75 mln zł, udostepnienie trasy kierowcom ma nastąpić w czwartym kwartale 2024 r.)

obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 (4,4 km, ok. 106,6 mln zł, otwarcie ma nastąpić w drugim kwartale 2025 roku)

obwodnica Szwecji w ciągu DK22 (4,2 km, ok. 60,7 mln zł, oddanie do ruchu planuje się na drugi kwartał 2027 r.)

obwodnica Rusinowa w ciągu DK22 (4,5 km, ok. 55 mln zł, udostępnienie kierowcom ma nastąpić w trzecim kwartale 2027 r.)

obwodnica Wałcza w ciągu DK22 (13,3 km, ok. 175,5 mln zł, oddanie do ruchu w trzecim kwartale 2028 r.),

obwodnica Stargardu w ciągu DK20 (4,5 km, ok. 76 mln zł, otwarcie planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku)

Oprócz tego trwają przetargi na wybór wykonawców dziewięciu obwodnic liczących łącznie 72,3 km. Ponadto w przygotowaniu jest jeszcze 66 inwestycji o łącznej długości ok. 640 km.