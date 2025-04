Od 18 kwietnia do 26 czerwca 2025 roku Austria wprowadza ograniczenia na autostradzie A10, która biegnie m.in. przez Salzburg. Nowe przepisy zakazują zjeżdżania z autostrady na kilku wybranych zjazdach - zarówno w kierunku Salzburga, jak i Villach. Zakaz ma obowiązywać całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Regulacje są odpowiedzią na problem, który powtarza się co roku w sezonie wiosenno-letnim. Chodzi o masowe zjazdy kierowców z autostrady na lokalne drogi w celu ominięcia zatorów. Władze landu Salzburg uznały, że takie manewry zakłócają ruch w małych miejscowościach, zwiększają ryzyko wypadków i niszczą infrastrukturę, która nie jest przystosowana do ruchu tranzytowego.

Zjazdy objęte zakazem od 18 kwietnia do 26 czerwca:

Zjazdy objęte zakazem od 17 kwietnia do 26 czerwca:

Choć wysokość mandatów nie została oficjalnie podana, w przeszłości podobne przepisy wiązały się z karami sięgającymi kilkuset euro. Austriacka policja zapowiada kontrole i egzekwowanie przepisów. W praktyce oznacza to jedno - omijanie korków bocznymi drogami się nie opłaci.

Warto dodać, że przepisy obowiązują zarówno pojazdy ciężarowe, jak i osobowe. Austriackie władze zaznaczają, że zakazy mają na celu nie tyle uprzykrzenie życia kierowcom, co ochronę lokalnej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców.

Dla przewoźników i kierowców zawodowych oznacza to konieczność dokładnego planowania trasy. A10 trzeba będzie przejechać bez kombinowania - od początku do końca. I to bez zjeżdżania na skróty.