Audi zmienia logo. Pierścienie będą wyglądać inaczej

Cztery pierścienie znamy od 80 lat. Znowu przeszły zmiany

Cztery pierścienie to dziś symbol, który przywodzi na myśl tylko jedną markę. Logo to jest symbolem Audi od dekad. Symbolizuje ono połączenie czterech firm motoryzacyjnych (Audi, DKW, Horch i Wanderer), które nastąpiło w 1932 roku. W najnowszych modelach niemieckiej marki można jednak zaobserwować nowy wygląd tego symbolu.

Jak wygląda nowe logo Audi?

Logo zyskało bowiem bardziej dwuwymiarowy wygląd. "Dzięki temu nasze pierścienie są znacznie bardziej nowoczesne i jeszcze bardziej graficzne, chociaż ich geometria jest prawie identyczna z poprzednimi" - stwierdził Andre Georgi, projektant marki, który nadzorował zmianę pierścieni. To jednak nie wszystko. Pozbawione są one chromu i mają czarno-biały wygląd. Białe elementy osadzone są w czarnym, szklanym korpusie. Cienka obwódka wokół pierścieni zapewniać ma spójny wygląd, niezależnie od koloru lakieru czy osłony chłodnicy. Klienci mogą również zdecydować się na ciemniejszy wariant - wówczas biel zastąpiona jest kolorem ciemnoszarym. Zmodernizowane logo możemy znaleźć np. w Audi Q7 po liftingu.

Reklama

Zdjęcie Nowe logo dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych - w pierwszym środek jest biały, w drugim - ciemnoszary. / materiały prasowe

Audi zaznacza, że nie jest to odpowiedź na "krótkotrwałe trendy" i zwraca uwagę, że dwuwymiarowe pierścienie pojawiły się już prawie dekadę temu - w 2016 roku. "Zawsze chcemy przedstawiać pierścienie w sposób, który pasuje do danego medium. Trójwymiarowość na dwuwymiarowych wyświetlaczach nie spełniłaby naszych wymagań technicznych i estetycznych. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na trójwymiarowy wygląd pierścieni w świecie cyfrowym. Aby zapewnić spójną obecność marki we wszystkich punktach kontaktu z klientem, skoordynowaliśmy działania z zespołem projektowym, aby rozpocząć proces przeprojektowywania pierścieni na naszych pojazdach" - stwierdził Frederik Kalisch, zajmujący się strategią marki. Audi deklaruje, że w przyszłości cztery pierścienie wszędzie będą wyglądały tak samo: w czasopiśmie, na smartfonie, na billboardzie czy na samochodzie.

Zdjęcie Oznaczenie modelu czy wersji zniknęło z klapy bagażnika. Teraz te informacje można znaleźć na słupku B. / materiały prasowe

To nie koniec zmian w identyfikacji Audi

Oprócz nowej wersji czterech pierścieni we wszystkich modelach ujednolicone zostaną teraz elementy identyfikacji. Oznaczenie modelu czy wersji napędowej można znaleźć teraz na słupku B. Napisy mają być widoczne w czasie wsiadania i wysiadania z samochodu. Georgi wskazał, że ujednolicona została również czcionka w samochodach. Dodał również, że wszystkie samochody niemieckiej marki będzie zdobiła specjalna czcionka Audi.