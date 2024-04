Audi Q7 odmłodniało. Ma tylne światła jak twój telewizor

Spis treści: 01 Audi Q6. SUV z Ingolstadt w starym, dobrym stylu

02 Tylne światła jak telewizor. Mają nietypową funkcję

03 Audi Q7 model roku 2024. Co nowego we wnętrzu?

04 Audi Q7 po liftingu. Co nowego pod maską w 2024 roku?

To nie żart. Im bliżej magicznego roku 2026, w którym planowana jest "rewizja" unijnej dyrektywy o "zakazie" sprzedaży samochodów spalinowych, tym cykl życia poszczególnych modeli zauważalnie się wydłuża. Nic dziwnego - producenci wciąż nie są pewni czy dni spalinowej motoryzacji w Europie zakończą się wraz z nadejściem roku 2035, więc - przynajmniej do 2026 roku - lepiej powstrzymać się z decyzjami o kolejnych generacjach. A nuż uda się jeszcze wepchnąć do portfolio kolejną spalinówkę?

Audi Q6. SUV z Ingolstadt w starym, dobrym stylu

Patrząc z takiej perspektywy nie dziwi, że marki starają się podtrzymać zainteresowanie obecnymi modelami fundując im kolejne kuracje odmładzające. Co zmieniło się w odświeżonym Audi Q7?



Samochód zyskał gruntownie przeprojektowany pas przedni. Nowe umieszczone wyżej reflektory, zmieniona osłona chłodnicy Audi Singleframe i potężne wloty powietrza w zderzaku to tylko część nowego imige’u Audi Q7.

Zdjęcie W salonach można już zamawiać Audi Q7 po liftingu / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Zgodnie z wyznawaną obecnie w Ingolsadt doktryną, wyrażającą się chociażby w nowym "płaskim" logo Audi, elementy dekoracyjne zostały zredukowane, by zapewnić jeszcze "czystszy i bardziej purystyczny" wygląd.

Tylne światła jak telewizor. Mają nietypową funkcję

Nowością są też np. - dostępne w wyposażeniu opcjonalnym - "cyfrowe" tylne lampy OLED, czyli bazujące na organicznych diodach elektroluminescencyjnych. Podobnie jak - również opcjonalne - przednie reflektory Matrix LED lub Matrix LED HD, oferują one cztery sygnatury świetlne do wyboru.

Wzorem modeli Audi A8, Q8 i Q5 - cyfrowe tylne lampy OLED, w połączeniu z systemami wspomagającymi, posiadają też funkcję automatycznej sygnalizacji odległości. Gdy inny użytkownik ruchu zbliży się do tyłu Audi Q7 na odległość poniżej 2 metrów, jednostki sterujące automatycznie aktywują wszystkie cyfrowe segmenty OLED wysyłając wizualne ostrzeżenie o możliwości kolizji.

Audi Q7 model roku 2024. Co nowego we wnętrzu?

Zmiany w kabinie określić można jako kosmetyczne. Pojawiły się jednak nowe funkcjonalności z zakresu wspomagania jazdy czy rozrywki. Przykład - cyfrowe zegary. Te, dzięki nowym czujnikom, potrafią teraz informować o znajdujących się wokół pojazdach i "rozróżniać", czy mamy do czynienia z ciężarówką, samochodem osobowym czy rowerzystą. Ostrzegają też przed innymi uczestnikami ruchu znajdującymi się w martwym polu.

Zdjęcie We wnętrzu odświeżonego Audi Q7 pojawiło się kilka nowości / INTERIA.PL

Pojawiły się również nowe aplikacje korzystające z wbudowanego łącza internetowego pozwalające np. na słuchanie cyfrowego radia DAB wyłącznie dzięki połączeniu z siecią.

Audi Q7 po liftingu. Co nowego pod maską w 2024 roku?

Aktualnie paleta jednostek napędowych obejmuje dwa wysokoprężne V6 (3.0 TDI) i dwa silniki benzynowe - V6 i V8. Nawet najsłabsza wersja - Audi Q7 45 TDI quattro - generuje 231 KM i 500 Nm, co zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 7,1 s i prędkość maksymalną 226 km/h. Wyżej w ofercie stoi rozwijający 286 KM i 600 Nm Q7 50 TDI quattro. Sprint do 100 km/h w jej wykonaniu trwa 6,1 s, a prędkość maksymalna to 241 km/h.



Do wyboru są też dwie wersje benzynowe. Słabsza - Audi Q7 55 TFSI - z doładowanym V6 3.0 l rozwija 340 KM i 500 Nm, co gwarantuje sprint do 100 km/h w 6,1 s. Topowy model - SQ7 - ma pod maską doładowane V8 4.0 TFSI, który generujące 507 KM i 770 Nm. W tej wersji zmodernizowane Audi Q7 przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy, a elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Zdjęcie Audi Q7 obecnej generacji jest z nami już od 9 lat. Własnie przeszło drugi lifting / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Wszystkie silniki współpracują z 8-biegową automatyczną przekładnią tiptronic, stałym napędem na cztery koła quattro oraz układem "miękkiej" hybrydy.