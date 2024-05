Spis treści: 01 Alfa Romeo Junior miała nazywać się Milano

02 Alfa Romeo Junior. Układy napędowe

03 Wersje wyposażenia spalinowej Alfy Romeo Junior

04 Elektryczna Alfa Romeo Junior. Wersje wyposażenia

05 Ceny Alfy Romeo Junior

Alfa Romeo Junior miała nazywać się Milano

Alfa Romeo Junior to ostatni z crossoverów-trojaczków koncernu Stellantis (obok Jeepa Avengera i Fiata 600), które produkowane są w Tychach. O aucie było głośno między innymi ze względu na nazwę. Samochód debiutował jako Milano, jednak minister przemysłu Włoch, Adolfo Urso, stwierdził, że posługiwanie się włosko brzmiącymi nazwami poza granicami kraju jest niezgodne z prawem. Zabrania tego ustawa z 2003 roku dotycząca przeciwdziałaniu zjawisku "Italian Sounding".

Efekt był taki, że zaledwie po kilku dniach od premiery Alfa Romeo musiała zmienić nazwę swojego modelu. I tak Milano stało się Juniorem. Włoski producent tłumaczy, że nowa nazwa zakorzeniona jest w jego historii. Nawiązuje do modelu GT 1300 Junior - sprzedażowego hitu z lat 70.

Alfa Romeo Junior. Układy napędowe

Alfa Romeo Junior dostępna będzie w trzech wersjach napędowych, przy czym początkowo dostępne będą dwie - spalinowa i elektryczna. W pierwszej z nich (nazwanej Ibrida) znajdziemy doskonale znany z innych modeli koncernu Stellantis trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l, który jest wspomagany przez 48-woltową instalację elektryczną z silnikiem o mocy 28 KM (układ miękkiej hybrydy). Cały układ zapewnia 136 KM i 230 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na przednią oś. Do 100 km/h auto rozpędza się w 8,9 sekundy, zaś maksymalnie może jechać z prędkością 206 km/h.

Alfa Romeo Elettrica to drugi wariant dostępny od debiutu modelu. W tej wersji Junior oferuje 156 KM, 260 Nm oraz, podobnie jak w powyższej odmianie, napęd na przód. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 54 kWh. Pozwala on na przejechanie do 410 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP). 100 km/h auto osiąga po 9 sekundach. Maksymalnie może rozpędzić się do 150 km/h.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior dostępna będzie łącznie w trzech wersjach napędowych - dwóch elektrycznych i jednej spalinowej. / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Od grudnia 2024 r. dostępny będzie również mocniejszy wariant elektryczny. Oferować będzie 204 KM, 260 Nm i napęd na przód. Tu również znajdziemy akumulator o pojemności 54 kWh. Dane dotyczące m.in. zasięgu nie są jeszcze znane.

Wersje wyposażenia spalinowej Alfy Romeo Junior

Do wyboru jest łącznie pięć wersji wyposażenia - dwie dla wersji spalinowej i trzy dla elektrycznej. W przypadku pierwszego wariantu podstawą jest odmiana nazwana Ibrida. Klienci mogą tu liczyć m.in. na:

fotel kierowcy z manualną regulacją sześciostopniową i fotel pasażera z manualną regulacją czterostopniową

automatyczną klimatyzację jednostrefową

10,25-calowy ekran multimediów

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

reflektory Full LED z sygnaturą 3+3

tylne światła Full LED

czujnik zmęczenia kierowcy

system ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu

system rozpoznawania znaków drogowych

adaptacyjny tempomat

czujniki parkowania z tyłu

17-calowe felgi aluminiowe

W odmianie Ibrida Speciale samochód wyposażony jest dodatkowo m.in. w:

dotykowe lampki LED z przodu i z tyłu

kamerę cofania z dynamicznymi liniami

system dostępu bezkluczykowego

tempomat adaptacyjny z centrowaniem na pasie ruchu i asystentem jazdy w korkach

elektrycznie i bezdotykowo otwieraną klapę bagażnika

fabryczną nawigację w systemie multimediów

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją masażu, sześciostopniową manualną regulację fotela pasażera

przyciemniane tylne szyby

18-calowe felgi aluminiowe

Zdjęcie W sumie Alfa Romeo Junior dostępna będzie w pięciu wersjach wyposażenia. / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Elektryczna Alfa Romeo Junior. Wersje wyposażenia

Podstawowa wersja wyposażenia w wariancie elektrycznym (nazwana Elettrica) jest właściwie tożsama ze standardowym wyposażeniem odmiany spalinowej. Znajdziemy tutaj m.in.:

automatyczną klimatyzację jednostrefową

10,25-calowy ekran multimediów

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

fotel kierowcy z manualną regulacją sześciostopniową i fotel pasażera z manualną regulacją czterostopniową

reflektory Full LED z sygnaturą 3+3

tylne światła Full LED

czujnik zmęczenia kierowcy

system ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu

system rozpoznawania znaków drogowych

adaptacyjny tempomat

czujniki parkowania z tyłu

18-calowe felgi aluminiowe

W wariancie Elettrica Speciale klienci mogą liczyć m.in. na:

dotykowe lampki LED z przodu i z tyłu

przyciemniane tylne szyby

kamerę cofania z dynamicznymi liniami

system dostępu bezkluczykowego

tempomat adaptacyjny z centrowaniem na pasie ruchu i asystentem jazdy w korkach

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją masażu, sześciostopniowa manualna regulacja fotela pasażera

elektrycznie i bezdotykowo otwieraną klapę bagażnika

fabryczną nawigację

18-celowe felgi aluminiowe

Od grudnia 2024 roku dostępna będzie również wersja Elettrica Veloce. Na jej wyposażeniu znajdziemy m.in lakierowane na czerwono zaciski hamulców, 20-calowe felgi aluminiowe oraz czarny dach.

Ceny Alfy Romeo Junior

Najmniej kosztuje Alfa Romeo z napędem spalinowym w podstawowej wersji wyposażenia, Ibrida. Chętni muszą wydać 129 600 zł. Ceny wersji elektrycznej startują natomiast od 173 200 zł. Tyle kosztuje odmiana Elettrica ze słabszym napędem.

Alfa Romeo Junior. Polskie ceny Wersja Ibrida Ibrida Speciale Elettrica Elettrica Speciale Elettrica Veloce MHEV, 1,2, 136 KM 129 600 zł 139 600 zł - - - BEV, 156 KM, 54 kWh - - 173 200 zł 183 200 zł - BEV, 240 KM, 54 kWh - - - - 215 200 zł