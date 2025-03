Agencja Reuters poinformowała, że do Biura Przedstawiciela Handlowego USA wpłynął alarmujący list prezentujący stanowisko Tesli dotyczące wprowadzanych właśnie ceł na produkty z Kanady, Meksyku czy - jak w przypadku stali i aluminium - Unii Europejskiej. Wymowne jest to, że napisali go pracownicy Tesli, ale nikt nie podpisał się nazwiskiem. Nic dziwnego - Elon Musk uchodzi za bliskiego sojusznika Trumpa, który mocno zaangażował się w działania nowej administracji. I nie dalej jak dwa tygodnie temu zwolnił menadżera, który odważył się skrytykować jego działania na platformie X.