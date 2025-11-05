W skrócie W USA zaostrzono wymagania językowe wobec kierowców ciężarówek - 7248 osób straciło uprawnienia przez brak znajomości angielskiego.

Nowe przepisy narzucają obowiązkowy test językowy podczas kontroli drogowych, a firmy zatrudniające kierowców bez odpowiednich kwalifikacji mogą otrzymać wysokie grzywny.

Zmiany dotykają głównie kierowców-imigrantów i rodzą obawy o przyszłość całej branży transportowej ze względu na deficyt pracowników.

W czerwcu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych weszły w życie nowe przepisy mające na celu ograniczenie liczby nielegalnych imigrantów pracujących w branży transportowej. Zmiany były reakcją m.in. na tragiczny wypadek na Florydzie, do którego doprowadził nielegalny imigrant kierujący ciężarówką. Władze federalne ogłosiły wówczas, że z dniem wejścia w życie nowych przepisów całkowicie zawieszają wydawanie wiz pracowniczych dla kierowców pojazdów ciężarowych.

Zaostrzone zasady wobec zagranicznych kierowców

Jednocześnie zgodnie z przepisami Federalnej Administracji Bezpieczeństwa Przewoźników Drogowych (FMCSA), każdy kierowca pojazdu ciężarowego poruszający się po terytorium Stanów Zjednoczonych ma podlegać obowiązkowej weryfikacji znajomości języka angielskiego. Kierowcy muszą wykazać się umiejętnością czytania znaków i sygnałów drogowych, komunikowania się z przedstawicielami organów ścigania oraz wypełniania wymaganej dokumentacji. W praktyce nowe przepisy oznaczają, że wielu doświadczonych kierowców, których znajomość języka nie spełnia zaostrzonych wymogów, może stracić uprawnienia do wykonywania zawodu.

Tysiące osób straciło uprawnienia do wykonywania zawodu

Jak w praktyce wygląda egzekwowanie nowych przepisów? Serwis 40ton.net opublikował dane pochodzące z amerykańskiego Departamentu Transportu. Wynika z nich, że już 7248 kierowców zostało przyłapanych na niespełnianiu wymogów językowych. Każdy z nich nie przeszedł testu językowego przeprowadzanego podczas rutynowej kontroli policyjnej. Procedura ta przebiega dwuetapowo - najpierw funkcjonariusz prowadzi rozmowę z kierowcą, a następnie przeprowadzany jest test czytania ze zrozumieniem.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wszyscy z 7248 kierowców otrzymali status "Out of service". Oznacza to, że mimo posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych, musieli natychmiast zaprzestać pracy. Kierowcy utracili prawo do wykonywania zawodu do czasu opanowania języka angielskiego w stopniu wymaganym przez przepisy. Surowe kary dotkną również firmy transportowe - za zatrudnianie kierowców bez odpowiednich kwalifikacji grożą im grzywny od 10 do 50 tys. dolarów (około 37-184 tys. zł).

Nowe prawo - stare zasady. Branża transportowa ma problem

Przepisy dotyczące znajomości języka angielskiego przez kierowców ciężarówek funkcjonowały już wcześniej, jednak ich egzekwowanie nie było prowadzone z tak dużą intensywnością. Obecnie stanowią one część szerzej zakrojonej kampanii amerykańskich władz, mającej na celu ograniczenie nielegalnego zatrudnienia w sektorze transportowym. Zdaniem ekspertów, nasilone kontrole mogą w przyszłości negatywnie wpłynąć nie tylko na sytuację kierowców, ale również na stabilność całej branży logistycznej.

Choć problem wydaje się dotyczyć wyłącznie kwestii językowych, jego konsekwencje mają znacznie szerszy wymiar. Nowe regulacje w największym stopniu dotykają kierowców-imigrantów, którzy przez lata stanowili istotną część amerykańskiej kadry transportowej. To właśnie ta grupa najczęściej nie spełnia wymogów językowych, mimo posiadania wieloletniego doświadczenia zawodowego. Niedobór uprawnionych kierowców zwiększa ryzyko przestojów i strat finansowych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na nowe przepisy wiele firm rozpoczęło intensywne szkolenia językowe dla swoich pracowników.

