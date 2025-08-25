Nowe przepisy dla kierowców ciężarówek. To reakcja na głośny wypadek

Władze USA ogłosiły, że w trybie natychmiastowym całkowicie zawieszają wydawanie wiz pracowniczych dla komercyjnych kierowców ciężarówek. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że decyzja wchodzi w życie od razu i obejmuje cały kraj.

Zagraniczni kierowcy ograniczają dochody Amerykanów?

"Coraz większa liczba zagranicznych kierowców prowadzących duże ciągniki siodłowe na drogach USA zagraża życiu Amerykanów i ogranicza źródła utrzymania amerykańskich kierowców ciężarówek" - napisał Rubio w poście na X.

Nielegalny imigrant doprowadził do śmiertelnego wypadku

W poście nie ujawniono szczegółów dotyczących przyczyn tej decyzji. Jej ogłoszenie zbiegło się jednak z informacją Departamentu Transportu USA o prowadzonym śledztwie wobec kierowcy ciężarówki oskarżonego o wykonanie nielegalnego zawracania, które doprowadziło do tragicznego wypadku na autostradzie Turnpike na Florydzie. W wyniku niebezpiecznego manewru, życie straciły trzy osoby podróżujące autem osobowym.

Jak przekazał Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kierowca ciężarówki miał przebywać w USA nielegalnie. Sprawa budzi dodatkowe wątpliwości, ponieważ służby badają, w jaki sposób mężczyzna uzyskał prawo jazdy kategorii B w Kalifornii - dokument, którego zgodnie z prawem federalnym nie wolno wydawać osobom przebywającym w USA bez zezwolenia.

USA zaostrzają zasady wobec zagranicznych kierowców

Amerykańskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego poparło decyzję Departamentu Stanu o wstrzymaniu wydawania wiz dla kierowców ciężarówek. Organizacja podkreśliła, że proces wydawania praw jazdy osobom spoza USA wymaga dokładniejszej kontroli, a także ścisłego egzekwowania standardów szkolenia kierowców rozpoczynających pracę w zawodzie.

To jednocześnie kolejny element zaostrzania zasad wobec kierowców ciężarówek w USA. Donald Trump jeszcze w kwietniu podpisał rozporządzenie nakazujące sprawdzanie znajomości języka angielskiego u kierowców komercyjnych. Testy okazały się barierą nie do przejścia dla wielu - jak ujawnia "USA Today", w ciągu ostatnich dwóch miesięcy aż 3 tys. kierowców nie zdało obowiązkowego egzaminu.

