W toku debaty zaapelowano do obecnych na spotkaniu Radnych Miasta Krakowa, by - w imieniu mieszkańców - zwrócili się do Zarządu Transportu Publicznego (reprezentuje Prezydenta Miasta Krakowa) o przygotowanie kolejnej wersji projektu STC ”bez wad merytorycznych i prawnych”.

Mieszkańcy chcą ponadto, by nowa wersja była opatrzona ”stosowną, rzetelną analizą skutków wdrożenia SCT - i to nie tylko w wymiarze finansowym”.

Przypominamy, że nowy projekt strefy czystego transportu w Krakowie przedstawiony został przez Zarząd Transportu Publicznego 17 grudnia 2024 roku. Zakłada on, że STC miałaby obowiązywać na terenie całego miasta od 1 lipca 2025 roku (z wyjątkami umożliwiającymi dojazd do niektórych szpitali czy autostradowej obwodnicy oraz bez obszarów na wschód od drogi ekspresowej S7), ale – w pierwszej kolejności – dotyczyć wyłącznie osób spoza miasta.

ZTP chce, by w strefie – czyli de facto na terenie całego miasta – nie mogły poruszać się samochody spalinowe z silnikiem benzynowym (w tym z LPG), które nie spełniają normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowane przed 2005 rokiem. W przypadku aut z silnikami diesla minimum to norma emisji Euro 6 i rok produkcji nie starszy niż 2014. Projekt zakłada ponadto, że od 1 lipca 2030 roku wymagania dla diesli zostałyby zaostrzone. Poprzeczka dotycząca rocznika miałaby zostać podniesiona do 2018 roku, a norma emisji spalin – do Euro 6dT.