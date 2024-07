18 nowych fotoradarów w Polsce. Wiemy, gdzie stanęły

Oprac.: Paweł Rygas Wiadomości

18 nowych fotoradarów pojawiło się przy polskich drogach w okresie od 1 stycznia do 4 lipca bieżącego roku. Niektóre z nich zagościły w zupełnie nowych lokalizacjach. Inne to urządzenia przywrócone do służby po wymianie generacyjnej w ramach modernizacji systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD.

Zdjęcie 18 nowych fotoradarów. Wiemy gdzie stanęły / Strozyk/REPORTER / East News