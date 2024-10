17-latkowie za kierownicą w Polsce? Trwają prace nad nowymi przepisami

Informacje o tym, że Ministerstwo Infrastruktury planuje obniżenie wieku umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, pojawiły się już w sierpniu tego roku. Chociaż początkowo pomysł wywołał spore kontrowersje, zwłaszcza w środowisku doświadczonych kierowców, resort przekonywał, że działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wszystko za sprawą wielu warunków, które miałby spełnić zainteresowany prawem jazdy 17-latek.

Prawo jazdy od 17. roku życia? Tak, ale są warunki

Jak informował wówczas Dariusz Klimczak - niepełnoletni mógłby prowadzić pojazd tylko w towarzystwie starszego i bardziej doświadczonego kierowcy, dysponującego minimum pięcioletnim stażem posiadania prawa jazdy. Ponadto byłby on objęty specjalnym okresem próbnym, w którego trakcie nie mógłby spożywać alkoholu, przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Co więcej - młodociany kierowca mógłby zasiąść za kierownicą wyłącznie samochodu z silnikiem o mocy do 95 KM.

Zdaniem cytowanego przez Rzeczpospolitą Jonatana Hasiewicza - radcy prawnego i doktora nauk prawnych - z punktu widzenia zasad psychologii transportu drogowego i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego lepszy jest kierujący pojazdem w wieku 17 lat z osobą siedzącą na fotelu pasażera w wieku 30 lat, aniżeli samodzielnie kierujący samochodem osobowym 18-latek. Z powyższym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę policyjne statystyki wypadków. Według nich najwięcej zdarzeń powodują osoby w wieku 18-24 lat.

Z naszych badań wynika, że ktoś, kto wcześniej nabierze dobrych nawyków i prawidłowo zachowuje się w ruchu drogowym, te dobre nawyki towarzyszą mu przez całą jego karierę kierowcy. Zaznaczył Dariusz Klimczak Przepisy drogowe Trwają prace nad nowymi przepisami w 2025 roku. Drastyczne zmiany

Prawo jazdy dla 17-latków. Takie przepisy już były

Zwolennicy pomysłu podkreślają ponadto, że chociaż według obecnych przepisów, prawo jazdy kategorii B można uzyskać dopiero po ukończeniu 18 lat, do 2003 roku prowadzić samochody mogli także 17-latkowie. Co więcej, wówczas od razu stawali się pełnoprawnymi kierowcami, których nie dotyczyły żadnego dodatkowe obostrzenia. Pomysł Ministerstwa Infrastruktury jest zatem niejako przywrócenie możliwości, które obowiązywały już w naszym kraju, ale w bardziej zaostrzonej formie. Propozycja obniżenia minimalnej granicy wieku do uzyskania prawa jazdy ma być także zrównaniem do przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich UE.

Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach, jak Niemcy, Dania, Niderlandy, Francja, Węgry, Włochy, cała Skandynawia, czyli państwa, które mają wysoki poziom kultury jazdy i wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. podkreśla cytowana przez se.pl Renata Rychter z DTD.

Od kiedy prawo jazdy dla 17-latka?

Kiedy zatem na nowo zaczną obowiązywać stare przepisy? Jak przekazał Minister Klimczak - stosowny projekt jest już gotowy. Jeśli w jego sprawie pozytywnie zaopiniuje rząd oraz Sejm, niewykluczone, że opisywane zasady wejdą w życie już w przyszłym roku.