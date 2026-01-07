W skrócie 16-latek ukradł samochód i uciekał przed policją przez trzy powiaty, omijając blokady i taranując radiowóz.

Nastolatek zdołał uciec pieszo, jednak po ustaleniu jego tożsamości został zatrzymany i umieszczony w policyjnej Izbie Dziecka.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz inne przewinienia grożą mu surowe konsekwencje, w tym zakaz prowadzenia pojazdów i kara pozbawienia wolności.

Rządzący dwoją się i troją, aby na polskich drogach było bezpieczniej. Co rusz nowelizowane są przepisy, a zaostrzany taryfikator oraz drakońskie kary mają skutecznie działać na piratów drogowych. Nadal dochodzi jednak do wyjątkowo niebezpiecznych sytuacji, których dopuszczają się nie tylko dorośli, ale również nieletni - 16-latek ukradł samochód, a następnie zdołał uciec policji. Dopiero po ustaleniu jego tożsamości udało się go zatrzymać i osadzić w policyjnej Izbie Dziecka.

16-latek ukradł samochód. Pościg przez 3 powiaty zakończony niepowodzeniem

1 stycznia dyżurny płockiej jednostki otrzymał zgłoszenie kradzieży pojazdu z powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim. Właściciel samochodu przekazał, że złodziej najprawdopodobniej pojechał w kierunku Gostynina i Płocka, dlatego na przewidywaną trasę skierowano patrole policji.

Skradzionego Volkswagena szybko udało się namierzyć, jednakże kierujący nie zamierzał zatrzymać się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze kontynuowali pościg przez trzy powiaty w międzyczasie ustawiając posterunki blokadowe, które nieletni skutecznie omijał. Na jednej z ulic w Płocku staranował policyjny radiowóz, a ostatecznie porzucił samochód na terenie gminy Brudzeń Duży i uciekł pieszo.

Nieletni ukradł samochód i uciekł policjantom. Zatrzymano go dopiero po ustaleniu tożsamości

Pościg zakończył się ucieczką nieletniego złodzieja samochodu. Funkcjonariusze ustalili jednak tożsamość 16-latka i 3 stycznia udało się go zatrzymać, a następnie doprowadzić do policyjnej Izby Dziecka.

Mieszkaniec powiatu płockiego przyznał się do winy i przed sądem odpowie za jazdę bez uprawnień, kradzież pojazdu, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także szereg popełnionych wykroczeń. Podczas pościgu 16-latek wielokrotnie nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz przekraczał linię ciągłą. Sąd zastosował wobec nieletniego środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w tymczasowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące.

Jaki mandat grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej w 2026 r.?

Zgodnie z art. 178b Kodeksu karnego: "kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5".

Niezatrzymanie się do policyjnej kontroli zazwyczaj oznacza, że kierowca ma coś na sumieniu. Wezwaniem do zatrzymania pojazdu jest wskazanie policjanta lub sygnały świetlne i dźwiękowe. Kontynuowanie jazdy zmusza policjantów do podjęcia pościgu, który stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Oprócz kary pozbawienia wolności obligatoryjnym elementem orzeczenia jest również zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat. Co więcej, po skazaniu za art. 178b Kodeksu karnego kierowca automatycznie traci uprawnienia na co najmniej rok.

