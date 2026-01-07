Drugi atak zimy w Polsce. Będą kontrole ITD na drogach

W skrócie Kolejna fala zimy spowodowała poważne utrudnienia na polskich drogach, zwłaszcza na trasie S7, gdzie śnieżyce unieruchomiły ciężarówki i zablokowały przejazd służbom.

MSWiA oraz Ministerstwo Infrastruktury wprowadziły wzmożone kontrole techniczne ciężarówek na głównych trasach, aby zapobiegać podobnym sytuacjom.

Na południu kraju wydano ostrzeżenia IMGW i RCB przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami utrudniającymi widoczność i przejazd kierowców.

Paraliż na S7 i decyzje po sztabie kryzysowym

30 grudnia północne regiony Polski zostały dotknięte intensywnymi opadami śniegu, które doprowadziły do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Wiele dróg zostało zasypanych, a najtrudniejsza sytuacja panowała na drodze ekspresowej S7 w rejonie Ostródy. Utkwione w śniegu samochody ciężarowe całkowicie sparaliżowały ruch, uniemożliwiając przejazd pojazdom służb drogowych, w tym pługom odpowiedzialnym za odśnieżanie trasy.

W konsekwencji wielu kierowców spędziło na zablokowanej drodze nawet kilkanaście godzin. Jak informowała nas wówczas Katarzyna Kozłowska - rzeczniczka olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - główną przyczyną paraliżu było nieodpowiedzialne zachowanie części kierowców pojazdów ciężarowych. W skrajnie trudnych warunkach pogodowych podejmowali oni próby wyprzedzania, co skutkowało ustawieniem pojazdów w poprzek jezdni i całkowitym zablokowaniem trasy dla służb drogowych.

Wzmożone kontrole ciężarówek. Wszystko przez atak zimy

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację MSWiA oraz Ministerstwo Infrastruktury poinformowały o wdrożeniu wzmożonych kontroli pojazdów ciężarowych na drogach krajowych i ekspresowych. Priorytetem działań kontrolnych jest w szczególności sprawdzenie stanu technicznego tirów. Za realizację kontroli odpowiadają policja oraz Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. W związku z nadejściem kolejnej fali zimowych warunków kontrole te zostały dodatkowo nasilone.

Podczas niedawnego briefingu prasowego z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, Sławomir Nastał, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przekazał, że do 6 stycznia na drogi w całym kraju wyjechało łącznie 237 patroli Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole koncentrują się przede wszystkim na sprawdzaniu stanu technicznego tirów, ale mają również charakter prewencyjny. Funkcjonariusze informują kierowców ciężarówek, gdzie mogą bezpiecznie zaparkować w sytuacji, gdy dalsza jazda jest niemożliwa z powodu nieodśnieżonych odcinków dróg.

Opady śniegu na południu. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Po paraliżu dróg na północy kraju spowodowanym intensywnymi opadami śniegu, trudne warunki pogodowe przesuwają się na południe Polski. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla południowej części województwa podkarpackiego oraz powiatu gorlickiego w Małopolsce.

Synoptycy zapowiadają okresami bardzo intensywne opady śniegu, które mogą doprowadzić do znacznego przyrostu pokrywy śnieżnej. Dodatkowym zagrożeniem będą lokalne zawieje śnieżne, znacząco ograniczające widoczność.

Najgorsze warunki spodziewane są w środę nad ranem, między godziną 3:00 a 8:00. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 13:00, a służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie podróży.

