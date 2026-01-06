W skrócie W miejscowości Rząsiny doszło do nietypowego wypadku, w którym pijany kierowca dachował autem, a następnie próbował odholować samochód leżący na dachu z pomocą innego kierowcy.

Policjanci po przyjeździe na miejsce stwierdzili, że kierowca miał blisko 1,5 promila alkoholu i próbował ukryć ślady zdarzenia, by uniknąć kary.

Mężczyzna został zatrzymany, przyznał się do winy, a za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu nawet 3 lata więzienia.

W godzinach popołudniowych do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wpłynęło zawiadomienie o wypadku drogowym. Pod wskazane miejsce natychmiast zostały skierowane służby, które o dziwo nie zastały pojazdu dokładnie w miejscu zdarzenia, a nieco ponad 100 m dalej. Zastanawiający był jednak fakt, że samochód został bardzo szybko odholowany, mimo że znajdował się na dachu.

Dachował i był pijany. Auto leżące na dachu odholował inny kierowca

Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że 32-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego wpadł w poślizg i dachował lądując w pobliskim rowie. Mężczyzna nie zamierzał jednak czekać ani na służby ratunkowe, ani na holownik, dlatego postanowił poprosić przejeżdżającego kierowcę pickupa o holowanie, mimo że pojazd nie znajdował się na kołach.

Wyjątkowo szybkie działanie kierowcy oraz chęć usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Badanie alkomatem całkowicie rozwiało jednak wątpliwości, ponieważ 32-latek był pijany - miał blisko 1,5 promila alkoholu. Kierowca został zatrzymany.

Dachował w Rząsinach. Inny kierowca holował jego auto na dachu

Mężczyzna próbował możliwie szybko usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby uniknąć kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Poprosił zatem innego kierowcę o "przeciągnięcie" samochodu znajdującego się na dachu licząc na uniknięcie konsekwencji. To kuriozalne zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu jednej z pobliskich posesji.

Po wytrzeźwieniu kierowca Forda usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Jaka kara grozi za jazdę autem pod wpływem alkoholu w 2026 r.?

Jazda pod wpływem alkoholu jest prawdziwą plagą na polskich drogach. W minionym roku policjanci zatrzymali 95 262 nietrzeźwych kierujących, a więc o 2938 więcej niż w 2024 r. Wynik ten może jednak częściowo napawać optymizmem, ponieważ w minionym roku zwiększono liczbę kontroli - w 2024 r. przeprowadzono 16 038 095 badań alkomatem, a w 2025 r. aż 17 902 284.

Nad Wisłą dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Wynik od 0,2 do 0,5 oznacza, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, za co grozi grzywna w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych, a także możliwość orzeczenia kary aresztu do 30 dni.

Surowsze konsekwencje grożą zmotoryzowanym, którzy prowadzą pojazd mając ponad 0,5 promila - jest to przestępstwo zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 15 punktów karnych.

W przypadku recydywy sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z najnowszymi przepisami z marca 2024 r. za jazdę pod wpływem alkoholu sąd - w określonych przypadkach - może orzec także przepadek pojazdu.