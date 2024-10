16 km drogi S3 do zamknięcia. 3 miesiące temu udostępniono je kierowcom

Spis treści: 01 Droga S3 Bolków - Kamienna Góra będzie zamknięta. Jaki powód?

Droga S3 Bolków - Kamienna Góra będzie zamknięta. Jaki powód?

Droga ekspresowa S3 na 16 kilometrowym odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ została otwarta 31 lipca 2024 roku. Na trasie utworzono aż 69 obiektów inżynierskich. Kluczowym elementem przy budowie tej drogi było stworzenie dwóch dwunawowych tuneli o długości ok. 2,3 km (TS-26) i ok. 320 m (TS-32). Pierwszy z nich jest obecnie najdłuższym w naszym kraju pozamiejskim tunelem oraz najdłuższym tunelem wydrążonym w skale. Stworzenie tego fragmentu kosztowało łącznie 1,6 mld zł.

Teraz jednak wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o tym, że cały ten odcinek zostanie zamknięty. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia kwartalnego testu systemów przeciwpożarowych w tunelach. W związku z tym od godziny 22 28 października (poniedziałek) do 0:00 29 października (wtorek) odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ będzie nieprzejezdny. Objazd będzie poprowadzony drogą krajową nr 5, która przecina się z S3 na wspomnianych węzłach. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi na wprowadzone oznakowanie drogowe.

Odcinek S3 będzie zamknięty. To nie pierwszy raz

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy tunele, a w konsekwencji cały odcinek S3 zostają na kilka godzin wyłączone z ruchu. Podobnie było w nocy z 9 na 10 października. Chodziło o przeprowadzenie kwartalnego przeglądu obiektów. Przeprowadzony został również serwis konstrukcji tuneli drogowych, systemów i urządzeń bezpieczeństwa oraz dojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Drogą S3 z Pomorza Zachodniego do Czech

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej ciągnącej się od Troszyna w województwie zachodniopomorskim przez województwo lubuskie aż do Lubawki. W realizacji są jeszcze dwa odcinki między Świnoujściem i Troszynem. Zarówno fragment Świnoujście - Dargobądz (17 km) jak i Dargobądz - Troszyn (15,9 km) mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Kierowcy nie mogą jeszcze skorzystać również z ukończonego trzykilometrowego odcinka od węzła Lubawka do granicy z Czechami. Zostanie on udostępniony dopiero, kiedy nasi sąsiedzi ukończą prace na fragmencie po swojej stronie granicy. Dobra wiadomość jest taka, że prace na liczącym łącznie 21,2 km fragmencie autostrady D11 od Trutnova do granicy z Polską już ruszyły. Trzykilometrowy odcinek w pobliżu granicy z naszym krajem, stanowiący bezpośrednie połączenie z S3, ma być gotowy wiosną 2026 roku. Z całego odcinka kierowcy będą mogli skorzystać natomiast w 2028 roku. Docelowo nasza droga ekspresowa S3 ma zapewniać dojazd ze Świnoujścia do granicy z Czechami w nieco ponad cztery godziny.