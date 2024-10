Spis treści: 01 Droga S3 doprowadzi do Czech. Sąsiedzi biorą się do roboty

Droga S3 doprowadzi do Czech. Sąsiedzi biorą się do roboty

Czeskie ministerstwo transportu poinformowało, że rozpoczęła się budowa liczącego łącznie 21,2 km odcinka autostrady D11 od Trutnova do granicy z Polską. Najpierw wykonawca wybuduje trzykilometrowy odcinek w pobliżu granicy z naszym krajem. Będzie on stanowił bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S3. Czesi zapowiadają, że fragment ten powinien zostać oddany do użytku wiosną 2026 roku. Czeskie ministerstwo transportu zapowiada, że kierowcy będą mogli z niego skorzystać w 2028 roku. Budowa 21,2-kilometrowego fragmentu kosztować będzie 11,7 mld koron czeskich (ok. 2 mld zł).

Minister transportu Czech, Martin Kupka, wskazał, że autostrada D11 jest jednym z najważniejszych elementów krajowej sieci drogowej - łączy ona Pragę ze wschodem kraju. Dodał również, że po ukończeniu trasa ułatwi Czechom dojazd do Morza Bałtyckiego.

Droga D11 od Pragi do granicy z Polską. Czesi budują ją od prawie 50 lat

Budowę autostrady z Pragi do miejscowości Hradec Kralove i dalej do granicy z Polską rozpoczęto jeszcze w czasach Czechosłowacji, w 1978 roku. Obecnie kierowcy mogą skorzystać ze 113 z docelowych 154 km trasy - oprócz wspomnianego odcinka między Trutnovem i granicą z Polską brakuje jeszcze liczącego 19,6 km fragmentu Jaromer - Trutnov. Pierwotne plany zakładają więc, że droga zostanie ukończona w 50. rocznicę rozpoczęcia prac.

Czesi z dostępem do morza. W 5 godzin od granicy nad Bałtyk

Droga ekspresowa S3 będzie gotowa jeszcze w tym roku

Polska droga ekspresowa S3, która będzie bezpośrednio łączyć się z autostradą D11, jest już niemal w całości gotowa. Latem tego roku do użytku oddano liczący 16 km odcinek Bolków - Kamienna Góra z dwoma dwunawowymi tunelami o długości ok. 2,3 km i ok. 320 m. Pierwszy z nich dzierży obecnie miano najdłuższego tunelu pozamiejskiego w naszym kraju oraz najdłuższego tunelu wydrążonego w skale. Oddanie do ruchu tego odcinka oznacza, że trasa w województwie dolnośląskim została ukończona.

Łącznie kierowcy mają do dyspozycji 436 km S3 ciągnącej się od Troszyna w województwie zachodniopomorskim przez województwo lubuskie aż do Lubawki. Trzykilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy z Czechami jest obecnie niedostępny - kierowcy będą mogli skorzystać z niego dopiero, kiedy nasi sąsiedzi ukończą prace na odcinku po swojej stronie granicy. Oprócz tego w realizacji są jeszcze dwa odcinki S3 między Świnoujściem i Troszynem. Zarówno fragment Świnoujście - Dargobądz (17 km) jak i Dargobądz - Troszyn (15,9 km) mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Docelowo droga ekspresowa S3 zapewniać ma dojazd ze Świnoujścia do granicy z Czechami w nieco ponad cztery godziny.