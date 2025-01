Trzynastomilionowy samochód, wyprodukowany w naszym zakładzie, to świadectwo profesjonalizmu zespołu i jego pasji do motoryzacji przekazywanej sobie przez kolejne pokolenia. Każda z produkowanych obecnie przez nas marek – Jeep, Alfa Romeo i Fiat zapisała ważną kartę w historii motoryzacji. Natomiast to, co czyni ten produkcyjny Jubileusz niezwykłym w szczególny sposób, to wyjątkowe miejsce, jakie Fiat ma we wspomnieniach bardzo wielu polskich rodzin

powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu Stellantis w Tychach.