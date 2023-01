Przebił dwie opony na dziurze. Rachunek za naprawę wyniósł 450 tys. zł

Spis treści: 01 Co to są sumy gwarancyjne?

02 6 mln euro za jeden wypadek? A co powiesz na 450 tys. zł za uszkodzone koła?

03 Wpadł w dziurę i złapał dwa "kapcie". Rachunek to prawie pół mln zł

04 Pechowa gmina, czyli drobna szkoda na pół miliona

Jedną z nowości jakie czekać mogą kierowców w 2023 roku jest prognozowany przez analityków wzrost cen ubezpieczenia OC. Motorem podwyżek jest zapowiadany już w grudniu wzrost tzw. sum gwarancyjnych zapisanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.



Co to są sumy gwarancyjne?

Mówiąc wprost - to maksymalna kwota roszczenia, do jakiej ubezpieczyciel odpowiadać może w przypadku pojedynczej szkody. Obecnie obowiązujące sumy gwarancyjne dotyczące pojazdów mechanicznych to:



Reklama

5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie,

1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu.

Po zmianach w polskiej ustawie, wynikających z implementacji przepisów unijnych, ma to być odpowiednio:

6 450 000 EUR w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1 300 000 EUR w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej;



1 300 000 EUR w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych

6 mln euro za jeden wypadek? A co powiesz na 450 tys. zł za uszkodzone koła?

Polskie przepisy nakładają obowiązek zawarcia polisy OC na właścicieli samochodów osobowych, ale z podobnej ochrony ubezpieczeniowej korzystają nie tylko kierowcy. Własne polisy OC wykupują chociażby warsztaty mechaniczne oraz zarządcy dróg.



Sęk w tym, że suma gwarancyjna wskazywana w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej narzucana jest przez ustawodawcę jedynie w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC pojazdu). W ubezpieczeniach dobrowolnych wysokość sumy gwarancyjnej - która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela - może być, a jakże, dowolna. Im mniejsza, tym mniejszą składkę zapłacimy zakładowi ubezpieczeniowemu.



Niestety, w wielu sytuacjach może się okazać, że polisa ubezpieczeniowa nie pokryje w całości oczekiwań poszkodowanego lub że po wypłacie odszkodowania ubezpieczony pozostanie bez dalszej ochrony, wskutek wyczerpania się sumy gwarancyjnej. I wcale nie musi chodzić o szkodę osobową, gdzie kwoty zadośćuczynień systematycznie rosną.

Wpadł w dziurę i złapał dwa "kapcie". Rachunek to prawie pół mln zł

Przekonali się o tym urzędnicy jednej z gmin w Polsce, którzy wykupili w Warcie polisę OC.



Po co gminom takie ubezpieczenie? Każda jednostka samorządu realizuje pewne ustawowe obowiązki. Wśród nich wymienić można np. remonty mające zapewnić bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury - dróg i chodników. Jeśli kierowca uszkodzi pojazd na dziurze - może dochodzić odszkodowania od zarządcy danego odcinka, czyli np. gminy



Pech chciał, że pewnego dnia przez ową gminę przejeżdżał kierowca McLaren 570 GT...



Jadąc z prędkością ok 30-40 km/h nagle poczuł on uderzenie i wstrząs. Po przejechaniu ok. 50 metrów samochód wyświetlił błąd ciśnienia w oponach. Kierujący zatrzymał się. Jak się okazało, z przedniej i tylnej prawej opony zeszło powietrze a osłona pod zderzakiem była urwana. Uszkodzeniu uległo też podwozie samochodu. Przyczyną szkody okazał się być ubytek w asfalcie - dość głęboka dziura w gminnej drodze. Małgorzata Czekuć (TU Warta)

Pechowa gmina, czyli drobna szkoda na pół miliona

Pojazd na lawecie został przewieziony na teren firmy poszkodowanego, a następnie do wskazanego serwisu. Jemu samemu zaś udostępniono samochód zastępczy podobnej klasy - w tym przypadku - Lamborghini. Łącznie odszkodowanie wyniosło aż 450 tys. zł. Złożyły się na nie:

koszty naprawy auta w serwisie McLarena w Polsce,

rekompensata z tytułu braku możliwości korzystania z własnego pojazdu i najmu pojazdu (McLaren 570 GT był wynajmowany na różne imprezy okolicznościowe),

zapewnienie samochodu zastępczego (samo auto zastępcze wygenerowało koszt - uwaga - ponad 200 tys. zł).



W omawianym przypadku uszkodzonego McLarena nie doszło do żadnego spektakularnego wypadku. Nikt nie doznał żadnych obrażeń ciała, które najczęściej są źródłem wysokich roszczeń cywilnoprawnych.

A jednak - ku zdziwieniu samej ubezpieczonej gminy jak i pośrednika - szkoda wyczerpała sumę gwarancyjną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania przez gminę drogami publicznymi - zauważa Czekuć.

Oznacza to, że do jej likwidacji gmina dopłacić musiała z własnego budżetu, czyli... pieniędzy mieszkańców.



Może jednak warto dbać o stan dróg?

***