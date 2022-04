Po Polsce jeździ ponad 29 mln samochodów. O blisko 10 mln minej, niż wynikałoby to z Centralnej Ewidencji Pojazdów



Największą grupę - aż 19 mln - stanowią saochody osobowe

2,5 mln napędzane jest gazem płynnym LPG - to prawdziwy rekord. Na świecie większym wynikiem może się pochwalić jedynie Turcja



29 009 932 - Tyle pojazdów figuruje obecnie w tzw. "aktualizowanej" części Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W tym miejscu warto przypomnieć, że liczba wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów zbliża się już do 39 mln. Blisko 10 mln z nich stanowią jednak tzw. "rekordy archiwalne", często zwane też "martwymi duszami".



Reklama

Ile aut jeździ w Polsce, czyli co to są "martwe dusze"?

Takim mianem określane są pojazdy wciąż formalnie zarejestrowane (rekord aktywny), które mają więcej niż 10 lat, i które od - co najmniej 6 lat - pozostają "martwe" (brak zmiany właściciela, informacji o aktywnej polisie OC czy wykonaniu badania technicznego). Nie trzeba chyba tłumaczyć, że w zdecydowanej większości chodzi o samochody, które dawno już zniknęły z ulic i skończyły swój żywot w roli wkładu do hutniczego pieca.



Największy udział w aktualizowanej części Centralnej Ewidencji Pojazdów mają samochody osobowe. Tych jest dokładnie 19 160 389 sztuk (dane na 11 kwietnia 2022 roku). Ile z nich napędzanych jest gazem płynnym LPG i jak wypadają one na tle statystycznego samochodu osobowego w naszym kraju?

Polska europejskim liderem LPG

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie po polskich drogach porusza się dokładnie 2 567 105 samochodów osobowych (rekordy aktywne i aktualizowane) zasilanych LPG. To blisko 13,4 proc. z ogółu zarejestrowanych (i aktywnych) samochodów osobowych w Polsce. Nasz kraj jest ewenementem na skalę europejską. Biorąc pod uwagę ogół rejestracji (w tym rekordy archiwalne) liczba aut jeżdżących na LPG w Polsce dawno już przekroczyła 3,3 mln pojazdów. Lepszym wynikiem - w skali całego świata (!) - pochwalić się dziś może wyłącznie Turcja.



Statystyczne auto na LPG

Przez lata do gazu płynnego LPG przylgnęła w Polsce łatka "paliwa dla ubogich". Czy takie opinie znajdują odzwierciedlenie w danych? Jak prezentuje się statystyczny obraz polskiego samochodu z instalacją gazową?



Niestety - z perspektywy suchych danych - nie wygląda to za dobrze. Średni wiek samochodu w Polsce (w aktualizowanej części CEP) wynosi obecnie 14,5 roku. W przypadku aut zasilanych paliwem alternatywnym LPG jest wyraźnie gorzej. Tutaj średni wiek wynosi aż 17,9 roku. Mówiąc inaczej - statyczne poruszające się po naszych drogach auto osobowe wyprodukowane zostało w roku 2007. Statystyczne auto z instalacją gazową LPG pochodzi z roku 2004.

Nie musi to jednak oznaczać, że przeciętnego kierowcę tankującego gaz nie stać na nowsze auto. Instalacje gazowe w przeważającej większości montowane są do aut o zapłonie iskrowym, a te są z reguły starsze niż poruszające się po Polsce diesle. Przykładowo w styczniu bieżącego roku średni wiek importowanego do Polski auta z silnikiem wysokoprężnym wynosił 11 lat i 5 miesięcy. Średni wiek samochodu z silnikiem benzynowym - 13 lat i 3 miesiące.



Zdjęcie Fabryczna instalacja LPG to dziś prawdziwa rzadkość / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Trzeba też pamiętać, że rynek nowych aut z "fabrycznymi" instalacjami gazowymi systematycznie się kurczy. Jeszcze kilka lat temu taki element wyposażenia oferował do swoich pojazdów niemal każdy importer. Obecnie marki, które dają klientom taką możliwość policzyć można na palcach jednej ręki.



Należą do nich:

Dacia,



Renault,



Kia,



Hyundai,

Fiat.

W przypadku trzech ostatnich oferta jest jednak bardzo skromna i ogranicza się do pojedynczych modeli.



Kurczenie się rynku podyktowane jest oczywiście zwrotem w kierunku elektromobilności i rozwojem układów wtryskowych. Niemal wszystkie oferowane dziś auta benzynowe wyposażone są w bezpośredni wtrysk paliwa, co w wielu przypadkach czyni montaż instalacji gazowej nieopłacalnym. Trend obecny jest na rynku od wielu lat, co również ma ogromny wpływ na średnią wieku zasilanych LPG samochodów, które poruszają się po polskich drogach.



Jakie auta gazujemy najczęściej?

Nie da się jednak ukryć, że wśród samochodów napędzanych LPG trudno szukać wielu pojazdów marek premium. W pierwszej dwudziestce modeli z największą liczbą instalacji gazowych znalazło się osiem marek, z których tylko jedną uznać można za skierowaną do nieco bardziej wymagającej klienteli. W rankingu znajdziemy:



4 modele Opla,

4 modele Renault,

3 modele Audi,

2 modele Volkswagena,

2 modele Skody,

2 modele Fiata,

1 model Dacii.





Zobacz 20 najpopularniejszych w Polsce modeli zasilanych instalacją gazową LPG

Najpopularniejsze samochody na LPG w Polsce 1 / 20 Fiat Panda - 19 439 zarejestrowanych w Polsce egzemplarzy z LPG Źródło: udostępnij

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***